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柯P小內閣消息曝光！劉奕霆接任觀傳局長　學姊升任副發言人

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記者趙蔡州／綜合報導

九合一縣市長選舉後，各縣市首長的小內閣人選引發外界關注。台北市長柯文哲小內閣就傳出了最新名單，其都發局長林洲民可能調任都更中心董事長，空缺則由台中市秘書長黃景茂出任，地政局則是由台中地政局長張治祥接任。但北市發言人劉奕霆仍不願證實任何消息，僅透露會在近日統一對外公布。

柯文哲市府的小內閣人選，儘管多數還沒有確定公佈，但仍有不少已經正式定案，像原觀傳局長陳思宇請辭投入立委選戰，空缺則由發言人劉奕霆接手，代表陳不論結果如何，未來都不會回到市府，劉也將身兼局長、發言人兩職；柯P也安排「學姊」黃瀞瑩和「小牛」柯昱安升任副發言人，替劉奕霆分擔工作。

▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

至於最新傳出的消息，都發局長林洲民可能調任都更中心董事長，外界就猜測此舉是為讓大巨蛋解套；都發局長則將由台中市秘書長黃景茂接任、地政局則是由台中地政局長張治祥接掌，兩人都是台中市長林佳龍的「龍家軍」成員；社會局長可能由衛生局副局長林秀亮升任、文化局則確定由商業處長蔡宗雄升任。

至於副市長部分，外傳前北市社會局長許立民、工務局長彭振聲都是可能人選，但目前都沒有確定答案。另外，其他六都首長小內閣陸續成形，柯市府程進度最慢的地區。柯文哲說，「其實不急啦，因為我們是連任的，然後有缺的人其實在選前就已經有代理的人；還有一點，每個人要換工作也不是那麼容易。」

北市府發言人劉奕霆目前仍不願證實任何人事調整消息，僅透露目前都仍在徵詢階段尚未確定，近日內就會統一對外公布消息。

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關鍵字：學姊,黃瀞瑩,小內閣,林洲民

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