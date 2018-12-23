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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德視察養豬場　形容「防疫像戰爭」須全民動起來

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記者李忠憲／台中報導

行政院長賴清德23日到清水區參觀瑞興養豬畜牧場，除肯定該場對於廚餘及疾病防疫做得非常好外，他也說，非洲豬瘟防疫就像「戰爭」，養豬場若能將城池守好，採用「開刀房」等級的防治程序，對人車做好「生物安全防治」，萬一病毒進來都不會影響到養豬場，這需要中央、地方、養豬場及全國人民一起努力。

▲▼行政院長賴清德參觀清水區養豬畜牧場，了解非洲豬瘟防治措施。（圖／記者李忠憲攝）

▲行政院長賴清德參觀清水區養豬畜牧場，了解非洲豬瘟防治措施。（圖／記者李忠憲攝）

中國大陸非洲豬瘟疫情嚴重，行政院長賴清德23日上午與行政院秘書長卓榮泰、發言人古辣斯‧尤達卡、農委會副主委李退之、立法委員林靜儀等人，到清水區瑞興畜牧場了解其對非洲豬瘟防疫及整體設備狀況，並聽取台中市農業局長王俊雄簡報，了解台中市對疫情控制作為。

▲▼行政院長賴清德參觀清水區養豬畜牧場，了解非洲豬瘟防治措施。（圖／記者李忠憲攝）

▲賴清德（中）穿上防護衣，到畜牧場的廚餘蒸煮設備參觀。（圖／記者李忠憲攝）

賴清德表示，1997年台灣曾發生口蹄疫，400多萬頭豬染病，不得不處理，經濟損失及產業影響超過1700億元，影響很大。中國大陸傳染的非洲豬瘟比過去口蹄疫更強、更猛，沒有疫苗可施打，更沒藥可醫，100％致死率。所以，如果大家沒有共同防疫，一旦傳進台灣，影響太大了。養豬行業加上上下游，一年約2000億，這麼大的產值代表很多人靠這行業生活。除請中央政府要打拚、全力以赴，地方政府要全力合作以外，每個養豬場、全國鄉親都要共同（努力），這點很重要。

賴清德說，豬瘟傳染不僅靠廚餘，還有其它方式，（病毒）在冷凍肉存活1千天、冷藏環境可存活100天。台灣很多人在中國養豬，假使在中國養豬場感染非洲豬瘟，病毒可藉由人體引進，如果行李沾染豬瘟病毒也可以傳進，或萬一有一天台灣其它養豬場感染了，人員、車輛及機械的流動都可能傳入病毒。所以，最重要的是每個養豬場，在養豬每個環節都要達到生物保護標準，讓運輸車輛、人員，即使沾染病毒都不會影響你的養豬場，每個養豬場都可達到生物安全標準，我們就不用擔心。

▲▼行政院長賴清德參觀清水區養豬畜牧場，了解非洲豬瘟防治措施。（圖／記者李忠憲攝）

▲賴清德一身防護衣，腳踩過消毒水前往畜牧場參觀。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼行政院長賴清德參觀清水區養豬畜牧場，了解非洲豬瘟防治措施。（圖／記者李忠憲攝）

▲賴清德肯定養豬畜牧場的防治措施。（圖／記者李忠憲攝）

他也形容豬瘟防疫就像戰爭，每個養豬場都是一個城池，「敵人攻進台灣，但是攻不破你的城，住在你城裡的人都安全，養在此養豬場的豬都安全。另外，豬瘟防疫就像是醫生開刀時，開刀房有開刀房的制度，要穿消毒衣、戴口罩、戴帽子，保護抵抗力弱的加護病人，養豬場就是要有這樣的觀念。」

賴清德指出，台灣每個養豬場都要往此方面，一步步建立（制度），就算有天萬一（病毒）來到台中也不用擔心，這部分是業者可以努力的。他是醫生，很重視觀念建立，今天來就是宣傳這樣的觀念，也要求農委會和地方政府協助每一位養豬戶。

▲▼行政院長賴清德參觀清水區養豬畜牧場，了解非洲豬瘟防治措施。（圖／記者李忠憲攝）

▲賴清德聽取簡報時，手握著養豬畜牧場負責人母親，十分親切。（圖／記者李忠憲攝）

他強調，廚餘不是唯一的傳染途徑，是各種傳染方式之一，如果要用廚餘養豬，只要90度以上、煮1小時就可以防止。這標準不僅是政府要求，而是要保護豬隻及養豬戶辛苦所得，希望大家配合政府的好意。如果豬養得少，沒有條件設備去煮廚餘，那就改用飼料，政府會幫忙；如果養豬戶年紀大不想養豬，政府協助離牧（休業）。小間養豬戶休業，政府會幫忙，有補助。

賴清德說，我們沒有條件百分之百禁止廚餘養豬，以台中市一天3百噸廚餘，焚化爐無法燒廚餘，數量太大也無法放到掩埋場。非洲豬瘟疫情如果發生，我們目前沒有能力完全以環保方式處理廚餘，所以要加強預防能力，也要增加每一個都市處理的能力。以台中市為例，（廚餘）送到雲林或嘉義，餐廳有錢可以收，若完全禁止，廚餘會隨便倒，例如水溝、河川等。

賴清德也說，「做最好的準備，也要做最壞打算！」萬一發生非洲豬瘟疫情，豬隻無法百分之百用焚化爐處理，化製場只有1噸的處理能量。萬一發生疫情要儘速處理，否則會四處傳染。要就地處理，例如養豬場發生疫情，要挖空地，台中市政府農業局、環保局也要訂定標準作業程序，例如如何鋪防水布及焚燒等。

他強調，疫情最好不要發生，但不發生不是用說的，而是每一部份都要落實執行。中央、地方政府，以及每一個養豬場都要全力以赴。國人也要全力幫忙，不要到中國買相關產品或是去感染豬瘟的養豬場，大家要一起配合。

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