賴清德走定了！傳蘇貞昌掌閣揆、陳其邁任副手

▲蘇貞昌、陳其邁。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

行政院長賴清德先前曾表示「時間一到會堅定離開」，向外界預約請辭，民進黨黨內人士一致認為，「他走定了」，將在1月總預算案後內閣總辭，全面改組，傳出前行政院長蘇貞昌可能接閣揆，前立委陳其邁接任行政院副院長。

根據《上報》導報，先前被點名的蘇貞昌接掌閣揆態勢逐漸明朗，另外「黨內活棋」的陳其邁有望接任行政院副院長，預料將全力輔助蔡英文連任；此外，包括總統府秘書長等職位的府方高層人事亦不排除進行調整。

民進黨大選慘敗，為對敗選負責，賴清德當時已有辭意，他以穩定大局為由接受總統慰留，但外界依然瘋傳他1月份就要堅定請辭，甚至傳出蔡英文屬意前院長蘇貞昌回鍋，蘇貞昌的女兒、立委蘇巧慧當時強調，自己跟蘇貞昌真的都認為賴清德是現在最好的閣揆人選，「我們確實都希望賴院長能夠繼續留在這個位子」。

陳其邁參選高雄市長失利後，人氣不減反增，日前傳出要參選黨主席，不過黨內中生代反推舉行政院秘書長卓榮泰，後來又有消息指出，因為黨內成員認為，以陳其邁的歷練，無論在府院黨都有能勝任的職務，他的未來保留更大的彈性，可做為黨內的「活棋」，而高層也認為，陳其邁除了擔任黨主席，也可在府院的政府體系中有其他機會，總統府和行政院後續都將進行人事調整，希望陳其邁能進入政府體系。

▲蘇貞昌。（資料照／記者蔣婕妤攝）