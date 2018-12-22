民進黨「國民黨化」證據充分　游盈隆：若當選還給黨員權利

▲游盈隆登記最後民進黨主席。（資料照／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

面對九合一選舉慘敗，總統蔡英文請辭民進黨主席負責，行政院秘書長卓榮泰與台灣民意基金會董事長游盈隆互爭接班。游盈隆表示，「民進黨國民黨化」是一種腐敗、墮落的現象，未來他若當選黨主席，將把權力下放，積極掃除積弊，該還給黨員的權利要還給黨員，回歸黨內民主程序，尊重黨內民主價值。

游盈隆說，民進黨中常會這幾年已經習以為常的找行政院副院長、秘書長或各部會政務官來中常會報告，然後由總統兼黨主席裁示。從外顯的形式看，的確很像國民黨。

游盈隆指出，最近有一位前民進黨中執委透露，現在這一屆中執委與中常委全都是「喬」出來的，「這是民進黨有史以來第一次，公然反民主，開民主倒車，非常不應該。」而這也是國民黨化的現象。

游盈隆說，民進黨人最引以為傲的就是黨內民主制度，各級黨職公職提名都經公開選舉，由黨員投票或民調決定。但近十年來，這種黨內民主的制度卻漸漸消失，黨員現在只能選黨職，不能參與公職的提名，因為各級公職選舉採取全民調，黨員自然參與無門，形同權利被剝奪。更糟糕的是，近十年，黨主席擴權，形式上經由全代會授權中執會，但實質上由黨主席決定哪些選區不辦黨內初選，最後都由黨主席決定徵召人選，例如這次台北市與新北市的倉促徵召，黨主席不該擴權而擴權，摧毀黨內初選制度，是導致大選挫敗的要因之一。

游盈隆也分析，過去民進黨不分區立委提名，是經由黨內初選決定；2000年政黨輪替後，改採一半由總統兼黨主席提名，另一半經初選產生；2008年之後民進黨在野，卻完全由黨主席決定所有的不分區立委名單，黑箱作業，密室政治橫行，黨員的選舉與被選舉權完全被剝奪。

游盈隆砲轟，「民進黨國民黨化」的證據充分，這是一種腐敗、墮落的現象，既是敗選的重要原因，也是敗選後要積極面對矯正的。「我如果當選黨主席，必將權力下放，積極掃除積弊，該還給黨員的權利要還給黨員，回歸黨內民主程序，尊重黨內民主價值，包括總統初選開放登記」。