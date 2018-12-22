1月內閣總辭將接任行政院副院長？　陳其邁8字回應

▲黨內人士指出，賴清德有可能在2019年1月請辭。（圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

行政院長賴清德被民進黨內人士爆出，將在明年1月總預算案後請辭，內閣也會全面改組，有可能由前行政院長蘇貞昌接任，前立委陳其邁則擔任副手。不過，對於外界傳言陳其邁21日晚間回應，自己向來都是主張賴留任，更沒有打算接任副閣揆，一切都是捕風捉影，「沒有此事。」

賴清德在九合一大選後有意請辭，為民進黨敗選負責，後來接受總統慰留想先穩定大局，但外界依然傳出他1月就會請辭，就連黨內人士都認為「走定了」。至於如果真的內閣總辭將由誰來接手，有傳聞指出總統蔡英文屬意前院長蘇貞昌回鍋，然而，蘇的女兒、立委蘇巧慧澄清，自己跟父親都認為賴清德是最好的閣揆人選，希望他能繼續留任。

▼▲陳其邁落選後致力於與選民打好關係。（圖／陳其邁臉書）

而另一個被點名有可能成為行政院副院長的人選，是前立委陳其邁，但他21日晚間針對此事以8字總結回應，他同樣希望賴清德能繼續留在職位上，因為對方是最了解敗選原因的人，留任才能繼續打拚，關於接手副閣揆的事就是「捕風捉影，沒有此事」。

事實上，陳其邁參選高雄市長雖然失利，但人氣不減反增，日前傳出要參選黨主席，黨內中生代反推舉行政院秘書長卓榮泰，後來又有消息指出，依他的歷練無論在府院黨都有能勝任的職務，未來保留更大的彈性，可做為黨內的「活棋」；高層也認為，陳除了擔任黨主席，也可在府院的政府體系中有其他機會，總統府和行政院後續都將進行人事調整，希望能將他納入政府體系。

▼傳聞蔡英文有意讓蘇貞昌接任閣揆。（圖／記者周書羽攝）