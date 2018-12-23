百件禮物淹沒聖誕樹　媽「2份工作」寵孩被轟：我自己的錢！

▲艾瑪與孩子關係融洽。（圖／翻攝自IG／thebossmumtv）



國際中心／綜合報導

聖誕節即將來到，國外許多家庭早就開始佈置，營造熱鬧氛圍。曼島（Isle of Man）38歲母親艾瑪（Emma Tapping）為了讓3位孩子高興，今年更是買了足以淹沒聖誕樹周邊的禮物，她去年就曾花費2000英鎊（約台幣7.8萬元）購入上百件禮物；然而，她的作風被不少網友抨擊是在溺愛小孩，包裝過度也傷害環境。

每到聖誕節就是艾瑪展現母愛的時刻，她近幾年買下堆積如山的佳節禮物，照片分享到社群媒體後卻引來一片罵聲，今年她同樣高調，家裡全都是包裝好的禮品，連行走都有些困難。事實上，她的孩子都還沒全部拆完去年的禮物，如今又有新的。

面對批評，艾瑪去年曾表示她並不會寵壞孩子們，如果小孩弄壞了手機也無法得到新的，只能獲取必要物品，「假設他們想要一些東西，就必須自己做家事、自己去購買。」她解釋，聖誕節一直是她心目中重要的日子，她並不在乎大眾想法，「我努力工作，我有兩份職業，我認為這是我自己的錢，而他們是我的孩子。」

如今，艾瑪又透過IG曬出她今年買的禮物，儘管她態度堅定說不會改變想法，仍有不少網友表示這樣的行為過於溺愛，還有人要她把東西捐出來，「這真的很噁心！」

▲這只是冰山一角。（圖／翻攝自IG／thebossmumtv）



不過，也有許多家長替艾瑪說話，力挺她花的是自己的辛苦錢，不需要理會正義魔人，「這有怎樣嗎，只不過是聖誕老人比較喜歡她的小孩勝過你的」、「我不覺得她自私，只是瘋狂罷了」、「她努力工作，為了幫孩子買禮物，是很棒的母親與成功的商人」。

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