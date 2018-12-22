受益中美貿易戰？　俄農業部長：加速俄牛豬肉出口中國

▲中美貿易戰牽動全球市場走向。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

俄羅斯農業部長Dmitry Patrushev透露，中美貿易戰可能加速了俄國牛、豬肉出口中國市場，其他產品同樣得益於此。由於莫斯科只需要符合獸醫證明，預計很快也會開始向中方出口冷凍禽肉和乳製品。

Dmitry Patrushev表示，俄羅斯的牛、豬肉出口中國市場「過程並不簡單」，考量到中美合作夥伴關係「遭遇某些問題」，俄國將有機會加速把牛、豬肉銷往中國。他還提到，俄羅斯一直在為向中國出口糧食而努力，如今取得些許成果，未來也將出口冷凍禽肉和乳製品。

Dmitry Patrushev指稱，俄羅斯的糖果產品也對中國市場很感興趣，過去10個月的出口量與2017年相比大幅增加，已經達到8500萬美元，出口對象還包括阿里巴巴集團。他進一步強調，俄國的巧克力幾乎可以在任何地區的中國連鎖店找到，「我認為這是我們的成就。」

值得一提的是，中國商務部新聞發言人高峰曾經在例行新聞發布會上表示，農產品貿易成為2018年中俄雙邊貿易的一大亮點，前九個月中國自俄羅斯進口農產品達22.7億美元，同比增長48%。

▼俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（示意圖／達志影像）



