「給予員工邁向成功的自由」　陳瑋10年打造Sunshine王國

記者馬叔安／台北報導

陳瑋在1998年8月獲得孟菲斯大學（The University of Memphis）國際MBA學位以後，成立了商翔實業有限公司。 在不到10年的時間裡，公司成長為擁有400多名員工的企業。外媒指出，他的經營理念是「給予員工邁向成功的自由」。孟菲斯大學則表示，陳瑋的往生是對校方與全城的重大損失。

在公司網站的介紹中，陳瑋不僅對公司日常管理親歷親為，並且集中制定了令公司迅速發展的戰略計劃。至今總部仍設在孟菲斯的商翔實業在美國擁有四個物流倉儲中心及在中國的兩個生產基地。而他本人則在2006年被田納西商業雜志評選為年度最佳經理人；2008年榮獲孟菲斯大學商學院頒發的年度實業家獎及40名40歲以下傑出青年獎。

商翔實業在2005年入圍田納西州發展最迅猛的前50強企業，2007年則被INC雜志評選為全美發展最快的企業之一。

外媒指出，陳瑋所抱持的經營理念是「給予員工邁向成功的自由，而自己不過度介入」，他有許多的員工都來自孟菲斯大學，這是他回饋母校的方法之一。他曾說，「致富是好事，但人生有更重要的意義，那就是對社會做出貢獻，並且給你的員工與顧客在它們的人生中獲得成功的能力。」

孟菲斯大學發出聲明表示，對陳瑋之死表示深刻哀悼，將他稱為「孟菲斯大學的明礬和支持者」，對校方和孟菲死整座城市來說，這都是一個巨大的損失，它們在這段悲傷日子裡的的哀悼與祈禱將與親友們同在。

陳瑋是商翔實業公司創始人，畢業於孟非斯大學，生於湖南長沙，現年47歲，20日中午搭乘小型飛機時遭遇墜機，與另外3名員工身亡。

▲孟菲斯商業領袖、商翔實業公司（Sunshine Enterprise）創始人陳瑋。（圖／翻攝自孟菲斯經濟學家俱樂部UMAA）