北京觀察／下階段改革開放　習近平「強國夢」面臨挑戰

▲面對中美貿易戰，北京似乎準備做好「最壞打算」。（圖／達志影像／美聯社）

文／蔡浩祥

不難發現，自阿根廷G20「川習會」後，北京似乎準備做好「最壞打算」。中共總書記習近平在慶祝改革開放40周年大會上，提出「驚濤駭浪」說等一系列強硬表述，加上中央經濟會議的定調，意味著習近平上任以來力推的「強國夢」，今後得面臨相當挑戰。

中國社科院在今年9月發布的《經濟藍皮書》，因應中美貿易戰可能激化等因素，預計2019年GDP增速低於6.5％，該增速是1990年來最低。

首先，習近平在慶祝改革開放40周年大會上的講話，並未給川普政府留下任何解決中美貿易衝突的改革細節，態度轉趨更佳強硬。

▲慶祝改革開放40週年大會在北京人民大會堂隆重舉行。（圖／翻攝自新華社）

尤其美方提出，中國應對經濟體制做出調整、改革。習近平意有所指地回應稱，「該改的、能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改」、「沒有奉為金科玉律的教科書，也沒有可以對中國人民頤指氣使的教師爺」。

北京涉外人士指出，習近平上述講話，於外是劍指在改革開放問題上頻向北京施壓的川普政府；於內則是向內部喊話，口徑一致對外。

▲鄧時代改革開放迄今，如何「轉危為安」，考驗著習近平的智慧。（圖／翻攝自新華網）

其次，昨結束的中央經濟工作會議，通稿指出「要善於化危為機、轉危為安」，拋出繼續積極財政、穩健貨幣、住房與減稅助經貿等政策；官媒也大篇幅報導、宣傳，穩定民心。

從習近平近來談話不斷強調「黨的領導」觀之，就在中美90天談判、博弈，雙方暗濤洶湧的同時，北京已做好準備，準備迎接下一階段改革開放的內外挑戰。