貿易戰休兵後第3波！聖誕節前　陸再採購200萬噸美國大豆

▲美國農場主正在採收一批大豆。（資料照／路透）



大陸中心／綜合報導

中美貿易戰暫時休兵後，北京已經分別採購了兩批美國大豆。消息人士指出，中方計畫近日再進行第3輪採購，數量可能超過200萬噸，時間點則落在25日聖誕節前後。

路透社引述消息人士說法，稱中方在25日耶誕節假期前後，有可能再多購買200萬噸美國大豆，這將使美國12月份對中國大陸的大豆出口總量超過500萬噸。

美國總統川普和中國國家主席習近平12月1日會晤後，雙方決定貿易戰休戰90天，期間雙方將進行談判解決貿易爭端。隨後，中國大陸恢復採購美國大豆，但目前的購買量仍遠低於過去水準。

中國大陸自7月起對美國大豆徵收25％報復性關稅，半年來無任何大規模進口，使美國大豆銷量銳減，出口數量遠遠不及去年的3100萬噸。直到阿根廷峰會之後中國恢復購買大豆，才讓大豆期貨價格攀升至6月以來最高的1蒲式耳9.28美元。

根據美國農業部資料，美國上週對中國大陸的大豆淨銷售為156.1萬噸，此外，民間出口商本週也向中國出口了140.3萬噸，另外還有25.7萬噸未公布買家，但通常為中國大陸進口商。中國儲備糧管理集團20日也確認近期從美國採購數批大豆，但沒有提供確切數量。