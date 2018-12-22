明年恐迎來經濟下滑　陸官媒刊文力穩民心「要挺過去」

▲中央經濟工作會議昨結束，中共總書記習近平（中）發表重要講話。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／北京報導

中央經濟工作會議昨結束，面對明年可能迎來經濟下滑壓力，大陸官媒全力為明年經濟政策宣傳。《人民日報》今頭版頭除刊出中央經濟工作會議，社論、評論員文章全數出動，力穩內部民心。

細看中央經濟工作會議通稿，「要善於化危為機、轉危為安」表態十分罕見，加上中共總書記習近平日前在慶祝改革開放40周年講話稱，「改革開放未來必會面臨風險，甚至遇到驚濤駭浪」。讓明年經濟情勢充滿隱憂，尤其中美貿易戰。

時逢明年是中共建政70周年，又是「全面建成小康社會」關鍵之年，中央經濟工作會議上，再次提到「六穩」、「三大攻堅戰」部分也首次用上「初戰告捷」的表述。

▲《人民日報》今頭版頭刊出中央經濟工作會議全文。（圖／記者蔡浩祥攝）

《人民日報今》頭版頭除刊出中央經濟工作會議，社論更拋出會中「八字方針」，分別是鞏固、增強、提升、暢通，強調以習近平為核心的黨中央堅強領導下，要「上下同心，迎難而上」。

但，社論也坦言，大陸經濟正發生「深刻變化」，必須堅持以供給側改革為主線策略不動搖，「儘管有難度，但還是要挺過去」。

▲《人民日報》2版刊登中央經濟工作會議定調的「八字方針」。（圖／記者蔡浩祥攝）

此外，面對下一階段的改革開放，《人民日報》出動評論員文章，細數改革開放以來的成果，與習近平執政以來，從「一帶一路」到自由貿易試驗區，再到首屆進口博覽會舉辦，「開放的門會越開越大」。

文章指出，沒有改革開放，就沒有今天；離開改革開放，也沒有明天，「這場改革會影響世界」。