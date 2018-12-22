劉強東律師曝細節...女方全程超主動「一切自願」：事後翻臉要錢

▲京東商城CEO劉強東。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸京東商城CEO、網紅「奶茶妹」丈夫劉強東日前被爆出在美國性侵女大生，在當地時間21日，明尼蘇達州檢察官因證據不足判決不起訴。劉強東的律師也發出聲明，將全案的細節釐清，包含當天聚餐後，是女方主動在車內與劉親熱，之後在公寓內發生的事也全是雙方自願。

《澎湃新聞》報導，劉強東的律師布里斯波絲（Jill Brisbois）發表一份公開聲明提到，事發當天，劉強東在「Origami」餐廳聚餐之前不認識女方，女方也未被邀請，「劉強東和女方在聚餐時都喝了酒。期間女方曾主動向劉強東敬酒，而且還主動給自己的杯子裡倒酒。劉強東先生沒有喝醉，女方也沒有任何行為跡象表明她喝醉了」。

晚餐之後，一名人決定前往其中一人的房子繼續聚會，女方主動表示想參加，該女與劉強東和其兩名助理一起坐在劉租來的一輛SUV前往那個房子。律師聲明中提到，「在車裡，劉強東的助理目睹了女方主動與劉強東先生親熱，沒有任何拒絕或不情願行為。是女方主動建議去女方的公寓而不是參加聚會。」

接下來，到了公寓之後，「在房間裡發生的一切都是自願的。該女士整個過程都很主動，沒有任何不情願的表示」，公寓裡也有鄰居看到兩人挽著手走在一起，看上去都很高興，且並沒有喝醉。後來因為警方介入調查，該女有幾次找劉強東道歉，表明這是一場誤會，後來警方也判斷沒有任何犯罪行為發生。



沒想到隨後，女方態度由禮貌轉變為與帶威脅，並與劉強東約在卡爾森商學院見面，劉在此遭到警察逮捕，女方並未出現。被調查16小時候，劉強東獲得無條件釋放。

此時，女方要求和布里斯波絲通電話，「女方在幾次通話和短信溝通中反覆索要錢財，並威脅如果她的要求得不到滿足就要將此事公開並起訴劉強東。」此後不久，女方聘請了人身傷害領域的民事律師，並在案件調查期間通過媒體反復散佈大量不實資訊。」

最後，布裡斯波絲提到，劉強東認為沒什麼可隱瞞，雙方行為全是自願的，因此主動接受警方調查之要求，「當相關證據被公佈於眾之後，大家就會清楚地看到檢察官做出了正確的決定。劉強東先生沒有犯任何罪行。」、「劉強東先生過去沒有，將來也不會答應女方要錢和解的要求。在此之前網路上所有有關給錢私了的傳言都是謠言。」

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