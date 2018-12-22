　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

團團圓圓來台十週年　曾因取名太「統戰」無法成行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

 記者曾俊豪／台北報導

中國大陸在2008年12月23日贈送一對大貓熊「團團」與「圓圓」給台灣，然而，這對「國寶」來台的過程卻是一波三折。原來，當初大陸發起貓熊命名投票，選出來「團團」與「圓圓」，因為名字太過「統戰」，使得當時執政的民進黨政府拒絕接受，一直到國民黨重新執政才出現轉折。

團團與圓圓來台灣，可以說見證兩岸關係變化的冷與暖。2005年5月3日，當時擔任國民黨主席的連戰率領代表團訪問中國大陸，返台沒多久，時任國台辦主任的陳雲林便宣布要向台灣贈送兩隻大貓熊。

▲▼大熊貓團團與圓圓。（圖／台北市立動物園提供）

▲團團與圓圓今年來台滿十週年。（圖／台北市立動物園提供）

之後，兩岸的專家便展開「海選」，中國野生動物保護協會組織還委託大陸媒體為兩隻貓熊徵集乳名。2006年，大陸中央電視台在春節聯歡晚會舉辦「大陸同胞向台灣同胞贈送大貓熊」投票，總共有1.3億名觀眾透過簡訊和電話參與，最終選出「團團」與「圓圓」。

可惜的是，雖然名字取好了，但執政的扁政府認為「團團」與「圓圓」名字太「統戰」，也就是藉著贈送貓熊「吃台灣的豆腐」，在意識形態上「統一台灣」，因此拒絕接受貓熊來台。當時政府給的理由是，貓熊贈送的過程不僅增加貓熊的痛苦，移到台灣也會花很多錢，應該把經費省下來保育台灣本地動物或在大陸照顧更多貓熊。

▲大陸央視報導圓仔學會走路。（圖／大陸中央電視台）

▲央視報導圓仔學會走路。（圖／大陸中央電視台）

然而，當時有台灣媒體就此議題發起民調，受訪的民眾裡有65%認為受贈貓熊與國家主權無法劃上等號，僅19％的人認同接受貓熊來台就是對台灣的主權造成傷害；針對照顧問題，47%的民眾擔心台灣氣候不適合貓熊居住，27％認為台灣有能力為其提供適當的居住環境。

團團與圓圓就這樣一直拖到國民黨重新執政後，才在2008年12月23日來台，並在2013年7月6日生下「圓仔」。而台灣則在2011年4月16日回贈大陸一對長鬃山羊與台灣梅花鹿，完成兩岸互贈保育類動物的歷史性一刻。

影／已物色10名帥哥！　陸「熊貓之父」張和民邀圓仔登陸相親

▲▼台北市立動物園大貓熊圓仔。（圖／記者湯興漢攝）

▲圓仔已經到達「適婚年齡」。（圖／記者湯興漢攝）

ET快訊
地表最強交換禮物！周杰倫收昆凌「999.89萬藍寶堅尼」
熬9年買房先生卻倒了…一通電話毀闆娘：12年先生還沒醒
影／夜店辣妹「制服搖」晃爆瘋傳！大神開門卻嚇傻
30度暖冬至！下周變天「大雨泡北台灣」14度冷氣團耶誕來襲

關鍵字：團團圓圓來台十週年,熊貓,貓熊,圓仔,團團,圓圓,連戰,馬英九

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

公公去世出殯！2媳婦守靈「突中毒身亡」　3天後…3人一同下葬

劉強東律師曝細節...女方全程超主動「一切自願」：事後翻臉要錢

團團圓圓來台十週年　曾因取名太「統戰」無法成行

20年後復仇！男賞國中班導巴掌被捕　150村民聯名擔保「他是好孩子」

貿易戰休兵後第3波！聖誕節前　陸再採購200萬噸美國大豆

美以「網路竊密」起訴中國公民　環時駁：美已近乎歇斯底里

遠航與平潭客滾合作　「海空聯運」將於停航時互相支援

華春瑩：南疆163萬貧困人口　教培中心助「一人就業全家脫貧」

遊戲界解凍！「版號發放」騰訊市值增千億　馬化騰再登首富

熊貓寶寶沒搶到奶喝　7pupu「翻滾耍賴」：媽媽怎麼可以偏心！

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

羅淑蕾要告「綜藝咖」盛竹如　「唸字卡害我一覺醒來變兇手」

普悠瑪翻18死...尤振仲免罰！ 懲處「台鐵高層15人」產工：很應該

公公去世出殯！2媳婦守靈「突中毒身亡」　3天後…3人一同下葬

劉強東律師曝細節...女方全程超主動「一切自願」：事後翻臉要錢

團團圓圓來台十週年　曾因取名太「統戰」無法成行

20年後復仇！男賞國中班導巴掌被捕　150村民聯名擔保「他是好孩子」

貿易戰休兵後第3波！聖誕節前　陸再採購200萬噸美國大豆

美以「網路竊密」起訴中國公民　環時駁：美已近乎歇斯底里

遠航與平潭客滾合作　「海空聯運」將於停航時互相支援

華春瑩：南疆163萬貧困人口　教培中心助「一人就業全家脫貧」

遊戲界解凍！「版號發放」騰訊市值增千億　馬化騰再登首富

熊貓寶寶沒搶到奶喝　7pupu「翻滾耍賴」：媽媽怎麼可以偏心！

「樹林陳樹菊」43年省208萬　捐購搜救犬運輸車

公公去世出殯！2媳婦守靈「突中毒身亡」　3天後…3人一同下葬

颱風搶修工程收賄215萬　監院彈劾前秀林鄉長

柯P找回學姊、小牛任北市府副發言人！ 小野將回鍋文基會

黃背心運動蔓延台灣登上CNN　抗議者要蔡英文向法總統學習退讓

亞股今年跌一片　小摩：三大理由顯示該買進亞股

美熊拖累！台股獨家開市跌50點　今日量縮慎防回測9600點

台北車展／福斯Tiguan雙特仕車現身　鋼砲Golf R追加Black套件

早上爬不起來=快感冒了！察覺10種預兆「讓感冒踩煞車」

小漁村終於有人來了！屏東無人沙灘　8萬竹籤做出「漸層海浪」

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

大陸熱門新聞

賞國中班導巴掌被捕　150村民..

老人養大棄嬰「想看她出嫁再死」

上海餐廳禁賣醉蝦、路邊攤禁售現..

休兵後第3波　陸再買200萬噸..

廈門加碼惠台　推台商台胞服務年

保安打死懷孕浪浪扔垃圾桶！

熊貓寶寶沒搶到奶喝　翻滾耍賴：..

山西盜墓賊挖到千年雞湯

國中被踹頭！20年後他怒賞老師..

遠航與平潭海峽客滾「海空聯運」..

酒駕兒拒檢被帶走　翁竟掐警下體..

貓熊「奇一」愛抱大腿爆紅！

華春瑩：新疆職能培訓助「一人就..

日海鮮店長驚呼　中國人太有錢

更多熱門

相關新聞

史上最萌 熊貓外交助陸提升形象

熊貓作為中國大陸的國寶，不僅舉手投足惹人憐愛，「萌萌」的外表還能扮演「外交官」角色。根據統計，截至去年為止，大陸與全球12個國家的14個動物園建立了大熊貓長期合作研究關係，共有40只「中國籍」大熊貓（含出生小熊貓）生活在海外。

熊貓寶寶沒搶到奶喝　翻滾耍賴：媽媽偏心…

挺朋友出氣　3煞將人關北檢廁所痛毆

侯友宜團隊成軍 朱立倫辦公室明年初成立！啟動總統級行程

去德國25秒通關！他：功臣是馬英九

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

夜店辣妹「制服搖」瘋傳　大神開門卻嚇傻

小玉、笑笑解答7天前「開始交往原因」

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

死侍氣炸⋯遭金鋼狼惡整！網笑爆

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

即／偷帶3kg豬腳罰20萬　女陸客臭臉

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急勸卻糗了

探望軍中兒子遇車禍　全家4死1重傷

熬了9年買房　先生卻倒了：12年還沒醒

張杰曬女兒了！首曝「雙胞胎近照」

冬至2招轉運祕法！吉時快喝發財水

30度暖冬至！14℃冷氣團2波大雨變天

交換禮物..周杰倫爽收「999.89萬藍寶堅尼」

快訊／高市民政局長爆遭搜索　檢調回應了！

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！

更多

最夯影音

更多

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面