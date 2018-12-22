團團圓圓來台十週年　曾因取名太「統戰」無法成行

記者曾俊豪／台北報導

中國大陸在2008年12月23日贈送一對大貓熊「團團」與「圓圓」給台灣，然而，這對「國寶」來台的過程卻是一波三折。原來，當初大陸發起貓熊命名投票，選出來「團團」與「圓圓」，因為名字太過「統戰」，使得當時執政的民進黨政府拒絕接受，一直到國民黨重新執政才出現轉折。

團團與圓圓來台灣，可以說見證兩岸關係變化的冷與暖。2005年5月3日，當時擔任國民黨主席的連戰率領代表團訪問中國大陸，返台沒多久，時任國台辦主任的陳雲林便宣布要向台灣贈送兩隻大貓熊。

▲團團與圓圓今年來台滿十週年。（圖／台北市立動物園提供）

之後，兩岸的專家便展開「海選」，中國野生動物保護協會組織還委託大陸媒體為兩隻貓熊徵集乳名。2006年，大陸中央電視台在春節聯歡晚會舉辦「大陸同胞向台灣同胞贈送大貓熊」投票，總共有1.3億名觀眾透過簡訊和電話參與，最終選出「團團」與「圓圓」。

可惜的是，雖然名字取好了，但執政的扁政府認為「團團」與「圓圓」名字太「統戰」，也就是藉著贈送貓熊「吃台灣的豆腐」，在意識形態上「統一台灣」，因此拒絕接受貓熊來台。當時政府給的理由是，貓熊贈送的過程不僅增加貓熊的痛苦，移到台灣也會花很多錢，應該把經費省下來保育台灣本地動物或在大陸照顧更多貓熊。

▲央視報導圓仔學會走路。（圖／大陸中央電視台）

然而，當時有台灣媒體就此議題發起民調，受訪的民眾裡有65%認為受贈貓熊與國家主權無法劃上等號，僅19％的人認同接受貓熊來台就是對台灣的主權造成傷害；針對照顧問題，47%的民眾擔心台灣氣候不適合貓熊居住，27％認為台灣有能力為其提供適當的居住環境。

團團與圓圓就這樣一直拖到國民黨重新執政後，才在2008年12月23日來台，並在2013年7月6日生下「圓仔」。而台灣則在2011年4月16日回贈大陸一對長鬃山羊與台灣梅花鹿，完成兩岸互贈保育類動物的歷史性一刻。

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▲圓仔已經到達「適婚年齡」。（圖／記者湯興漢攝）