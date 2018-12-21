外交部否認致電痛罵蘇啟誠「害死大家」　要各界給家屬平靜

▲燕子颱風重創關西機場封閉。（圖／達志影像／美聯社）

記者翁嫆琄／台北報導

已故駐大阪辦事處長蘇啟誠遺孀透過《東森新聞》聲明，丈夫並非因為死於假新聞的壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。傳出蘇啟誠生前蘇生前接到外交部一通20分鐘的電話告知蘇懲處內容，還大罵蘇這樣子害死大家、外交部跟上面，讓選舉很難選。不過，外交部21日否認指出，外交部長吳釗燮從沒授權任何人打給蘇。

有媒體報導指出，蘇啟誠生前曾接到一通來自外交部涉日一級主管的電話，這位主管花了20分鐘大罵蘇害死大家、外交部跟上面，還讓選舉很難選。據了解，此主管指的就是台日關係協會秘書長張淑玲，吳釗燮原有意讓張取代蘇的位置赴日，不料蘇自殺身亡，此項調職也來不及進行。

但外交部表示，關西機場燕子風災事發後，外交部在釐清責任歸屬過程中，並未啟動任何懲處機制，更不可能討論外界所稱可能調職及考績等細節。部長吳釗燮從未授權台日協秘書長張淑玲、或任何其他同仁致電蘇處長，故媒體報稱授權通話20分鐘一事「絕非實情」。外交部特此鄭重澄清，期盼社會各界勿輕信謠言，以訛傳訛。

外交部強調，任何公務人員懲處，均須先確認責任歸屬，並依照公務人員考績法及相關規定，依程序提交考績會討論後，才有可能做成懲處決議。本案在未完全釐清責任前，並無啓動懲處程序的問題。且年終考績均於年底作業，不可能在本案事發當時，未經相關評核程序，即決定考績結果。另有關可能調職的傳言，外交部再次鄭重聲明絕無此事。

針對提供旅外國人急難時的即時協助，外交部說，各駐外館處責無旁貸。任何館處在處理國人急難救助事項，倘發生爭議，外交部基於負責的態度，本應虛心檢討。外交部也是基於相同原則，處理本次關西風災爭議，持續檢討精進作業。外交部也籲請各界尊重家屬，還給家屬一個平靜的空間。

不過，據《ETtoday新聞雲》獲得的消息，外交人士爆料，張淑玲為其兒子就學的緣故，積極爭取提早再度駐日，早已在駐日系統內人盡皆知。當時大阪機場謠言爆發時，一時間，「吳釗燮、張淑玲認為機不可失，乃下重手」，不料刺激蘇啟誠走上絕路。