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「別害死大家跟選舉」20分鐘神秘電話逼扛全責　爆蘇啓誠遭辱自殺

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政治中心／綜合報導

駐日大阪辦事處前處長蘇啓誠今年9月自殺身亡後，駐日代表謝長廷將矛頭指向是假新聞。如今蘇過世滿百日，不僅家屬出面駁斥這項說法，還爆出輕生主因其實是高層一通20分鐘的關鍵電話，要他扛下所有責任，「別害死大家跟選舉」。不過，外交部、台日協秘書長張淑玲雙雙出面澄清，鄭重否認此事。

今年9月燕子颱風侵襲日本，重創日本關西機場。當時游姓男大生以「GuRuGuRu」在PTT發文造謠，指駐日大阪辦事處對國人不聞不問，是搭乘中國駐日使館巴士才得以回到市區。消息一出，引發各界譁然，檢討聲浪也不絕於耳，不料數天後隨即傳出蘇啓誠輕生。

▲蘇啟誠、蘇啟誠遺孀。（圖／翻攝自蘇啟誠臉書、東森新聞）

▲謝長廷先前表示，蘇的遺書有提到壓力來自社會輿論，但遺孀表示遺書明明只有她看過，不解謝消息何來。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書、東森新聞）

事後，謝長廷直指輕生事件是男大生造謠和輿論所致，還感嘆「游某內心會自責不安嗎？大眾會自我警覺而檢討嗎？」但蘇太太20日出面強調，丈夫沒有憂鬱症，遺書內容也未提到假新聞造成的壓力，而是完成上級交代的檢討報告後，表明「不想受到羞辱」，才以死明志。

現在蘇過世滿百日，有媒體爆料蘇生前曾接到一通外交部高層的關鍵電話，要求他扛下這次的所有責任，「別害死大家跟選舉」。消息曝光後，外界將矛頭指向張淑玲，但外交部否認，而張淑玲也澄清沒有打過電話，「當時事件本身真相尚未釐清，何來懲處？」

▲台灣日本關係協會秘書長張淑玲（左）。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲台灣日本關係協會秘書長張淑玲（左）。（圖／記者翁嫆琄攝）

事實上，有消息人士今年9月向《ETtoday新聞雲》透露，外交部確實正在檢討蘇啓誠，不僅預告辦事處全館考績丙等，還打算撤換處長一職，改由張淑玲接任，但後來隨著蘇啓誠自殺，這項懲處案緊急喊卡，對外也強調從未討論撤換處長。如今傳言再被提起，外交部21日強調，關西機場燕子風災事發後，外交部在釐清責任歸屬過程中，並未啟動任何懲處機制，更不可能討論可能調職及考績等細節。

據了解，東吳大學日文系系友會月初曾舉辦「蘇啓誠學長感恩追思會」，外交部高層有向家屬表達出席意願，但遭家屬拒絕。根據《聯合新聞網》報導，當時蘇太太擔心事件被消費炒作，避免影響大選才婉拒，不料追思會結束後，丈夫輕生竟被外界誤導成是假新聞、憂鬱症所致，讓她不得不站出來，捍衛先生聲譽。

對此，外交部表示，充分理解並尊重家屬說法，但外界應停止炒作或臆測，還給家屬一個平靜的空間。

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