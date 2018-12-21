證實曾拒簽馬王政爭和解書　王金平：我又沒關說幹嘛簽

▲王金平證實「馬王政爭」時拒與馬英九和解。（圖／記者徐斌慎攝）

記者翁嫆琄／台北報導

前總統馬英九昨發表新書《八年執政回憶錄》，書中重提馬王政爭，並曝光當時馬英九曾主動建議雙方共同聲明並召開記者會，希望王金平為了關說案、他為了造成政局紛擾同時向社會道歉，但最後破局，王還讓黨內高層吹冷風苦等。王金平21日出席立法院厚生會會長交接典禮時表示，當初確實有這件事，但當時和解書的內容，等於是要他承認關說，「我又沒有關說，為什麼要簽這個東西？」

立法院次級問政團體厚生會中午舉行第27屆新舊會長交接典禮，新任會長為國民黨立委蔣萬安、副會長是民進黨立委黃秀芳、秘書長是國民黨立委柯志恩。立法院長蘇嘉全、監察院長張博雅、衛生福利部長陳時中等人都出席。

同樣出席活動的王金平受訪表示，他還沒有看馬前總統的新書，但凡事有大是大非，「我沒有關說，幹嘛要道歉，這距離關說多遠，你們自己去看」，那為何他要簽和解書？但王金平也說，他尊重馬英九的說法，每個人都有自己的角度。

至於王金平是否曾兩度拒絕搭配馬英九競選正、副總統，他坦言，馬當年確實曾請國民黨前秘書長詹春柏找他討論，但拖了2個多月，黨內決定改找蕭萬長。而在2011年時，馬也曾請時任總統府秘書長廖了以邀集一些地方人士到他家，要他從副總統、立法院長兩個職位中選擇一個，但王金平當時只說要慢慢考慮。

不過，對於選不選總統，王金平曾說「選副總統不如選總統」，他今天表示，在立法院的貢獻不會比副總統少，他也待得很習慣了，至於未來會不會選總統，這要看一個「緣」字，「緣成熟了才會知道怎麼走」。

馬英九的書內，還提及「九月政爭」讓太陽花學運沒辦法收拾，更批「太陽花害死台灣」，對此，王金平說，他尊重馬的說法，但應一碼歸一碼，當時學生是不滿國民黨的召委的一些舉動，才到群賢樓前靜坐，之後衝到議場前面把玻璃打破，進去後決定不出來了，才形成太陽花學運的開端。