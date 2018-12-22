蘇啓誠「以死明志」無關假消息？林濁水：巨嬰式民粹思維

▲前台灣駐大阪辦事處長蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

政治中心／綜合報導

今年9月初日本關西機場因強颱關閉，我國駐日辦事處遭網友批評未妥善處理，導致滯留的台灣旅客只能搭乘大陸駐日使館的巴士脫困，引來各界砲轟，駐大阪代表處處長蘇啓誠疑因不堪罵聲於住處上吊輕生，其遺孀日前則發出聲明，強調丈夫在開會檢討前一天表明「不想受到羞辱」，以死明志，也讓外界將蘇啓誠之死矛頭從假新聞指向外交部。民進黨前立委林濁水批評，這是巨嬰式民粹思維，「果是天上掉下來的，不是由因産生的。」

林濁水指出，非巨嬰思維是有果必有因，但是有因的確不一定結果，要把因和果間的「緣」切斷。首先明明是全世界最不重視人權的大陸，突然派人去接旅客，其他國家外交官又在做什麼？其次，那次並不是遇到大地震，房子倒光光，能出國旅行，怎麼會媽寶到沒有外交官幫忙就找不到地方住？「頭腦一想，『緣』就斷了。」

林濁水指出，如果所有人都巨嬰到切不斷「緣」，按理媒體界要發揮採訪職責，而駐日官員，尤其是「情報官」要趕快去求證，但卻巨嬰到自以為真的闖了大禍，努力推卸責任，台灣外交部和所謂的監督政府的民代們也都在賣力鞏固假消息增加緣的連結能量，政府被嚇壞了，居然順著民粹壓力決定嚴懲。

林濁水感慨，到了現在，這些當時鞏固假消息的，又全在推責任，互相痛擊，有的說，蘇啓誠之死就是假消息害的；有的說，假消息固然是初始原因，但是他死卻跟假消息一點關係都沒有，「一個個邏輯不可思議地怪異混亂，真悲哀啊，生活在凶狠的巨嬰成群結伴的國家中。」