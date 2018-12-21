獨／關西機場事件後　吳釗燮聯手張淑玲擬換掉蘇啟誠

▲蘇啟誠(右5)曾與謝長廷一起拜會石川縣加賀市宮元市長。（圖／翻攝自蘇啟誠臉書）

記者翁嫆琄／台北報導

已故駐大阪辦事處長蘇啟誠遺孀透過《東森新聞》聲明，丈夫並非因為死於假新聞的壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。據了解，外交部當時確實考慮將蘇調職、扣考績處份，但外交部否認此事。不過，外交人士20日透露，台日關係協會秘書長張淑玲確實不斷在爭取駐日，外交部長吳釗燮因對日不熟，也很仰賴張，在大阪機場謠言爆發後，「吳、張認為機不可失，乃下重手。」

大阪辦事處挨轟對台灣旅客冷漠，又被不少外國旅客批評該辦事處服務差，讓大阪辦事處飽受抨擊。據了解，外交部當時確實有檢討蘇啟誠，打算換掉他的處長一職，可能改由台灣日本關係協會秘書長張淑玲赴日，甚至會有扣考績等處份，但外交部通通否認。



不過，現在蘇啟誠家屬的聲明出爐後，似乎將蘇自殺的原因指向外交部問題。據外交人士指出，蘇啟誠生前最後幾天，曾經積極求助的對象其實不是家人，而是關西地區僑領王輝生醫師。王醫師當時有投書至《蘋果日報》，透露蘇啟誠回應他，「所言甚是，同感，但無人聽得進去」，以及「處置不當，連累謝大使，罪過」等。



外交人士表示，吳釗燮相當不熟悉日本政情，因而高度仰賴台日關係協會秘書長張淑玲，此原無可厚非，但已多次創下先例，當初延長駐日時間，延後返台，之後吳釗燮破格賦予張淑玲升遷機會，林林總總，令駐日系統敢怒不敢言。

外交人士爆料，張淑玲為其兒子就學的緣故，積極爭取提早再度駐日，早已在駐日系統內人盡皆知。當時大阪機場謠言爆發時，一時間，「吳、張認為機不可失，乃下重手」，不料刺激蘇啟誠走上絕路。

記者欲向張淑玲求證，但她僅回復，「目前不方便接電話」後，電話後續皆轉入語音信箱，無法打通。