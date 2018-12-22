蘇啓誠之死「謝長廷別躲日本」　游淑慧要求回台說明

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

已故駐大阪辦事處長蘇啓誠遺孀發出聲明，強調丈夫並非因為假新聞的壓力而死，是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志，也讓外界將蘇啓誠之死矛頭從假新聞指向外交部。面對外界點名逼死蘇啓誠，謝長廷21日突發7點聲明喊告，卻引來台北市議員當選人游淑慧反嗆，隔海嗆告不如回台說明，別躲在日本。

游淑慧說，在蘇啓誠家屬說明遺書內容只有他們看過後，謝長廷才改口是看了日本NHK的報導，但他似乎不是原文引用，而是加油添醋，因為當時報導是寫著，「家中留下了寫給親人的遺書，遺書中寫道，在關西機場封鎖時對待台灣旅客的處理方式，因此受到「批判」而深為所苦。」並非之前所稱的「遭外界批盼」，謝長廷硬是要多加「外界」這一個主詞，就是要轉移責任方向，可能的事實會不會是受到「上級」批判甚為痛苦？

游淑慧質疑，謝長廷是律師、又是駐日代表，中文日文都應該精通，沒有道理看不懂報導內容。同時，游淑慧也發現，NHK這一則新聞的連接點，現在疑似被下架，而NHK記者是否真的看到遺書的完整內容？其新聞內容又是否完整引述遺書文字？因為以日本警方辦案的嚴謹，應該不會把遺書獨漏給某家媒體，尤其9月14日傍晚包括《朝日新聞》、《每日新聞》、時事新聞社、NHK等主流媒體陸續刊出報導蘇前處長身亡一事，只有NHK提及遺書一事。

游淑慧強調，本案涉及了太多人的清白和名譽，真相內容模糊不清，「謝長廷應該立即回台，到立法院說明、接受質詢。」