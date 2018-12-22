蘇啓誠檢討會前嘆：不想被羞辱　關鍵電話再曝全館考績丙來真的

▲蘇啓誠死前透露不想受到羞辱。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

政治中心／綜合報導

駐日大阪辦事處前處長蘇啓誠自殺一事，外界傳言主因是高層一通20分鐘的關鍵電話，雖然駐日代表謝長廷及外交部皆否認，不過，知情人士21日再度強調，全館人員考績丙這件事是真的，他不想讓部屬一起承擔，才會選在檢討會前一天走上絕路，希望能以死明志。

蘇啓誠9月自殺身亡，隨即有消息人士向《ETtoday新聞雲》透露，外交部確實正在檢討蘇，不僅預告辦事處全館人員將拿到考績丙等，還打算撤換處長，改由台日協秘書長張淑玲接任，但後來隨著自殺事件發生，這項懲處案也緊急喊卡，對外僅強調從未討論撤換處長。

在這起事件中，外交部及駐日代表謝長廷被指為是壓垮蘇啓誠的最後兩根稻草，台北市議員當選人羅智強甚至在臉書直言謝就是逼死蘇的關鍵主因之一。對此，謝長廷列出7點反駁，希望能把事實講清楚，減少炒作空間，以免稍有曖昧、矛盾就引發煽火炒作，同時也已委託律師對羅智強的違法言論提出控告。

接著外交部與張淑玲也陸續出面澄清，但知情人士21日再次透過《聯合報》發聲強調，全館考績丙這件事是真的，而且還要把才前往大阪4個月的蘇啓誠調回，讓他受到很大的打擊，覺得整件事情自己一個人承擔就算了，竟然還拖累部屬，才會選在檢討會前一天結束生命，分明就是謝長廷的羞辱卸責和外交部的懲處給壓垮。

▼▲蘇啓誠的家屬搭機返台。（圖／翻攝自東森新聞、翻攝自蘇啓誠臉書）

而蘇啓誠的家人則透過《東森新聞》發表聲明，直言丈夫並非死於假新聞的壓力，而是在完成上級交代的檢討報書後，於開會前一天表明「不想受到羞辱」的遺言，最後選擇以死明志。

但也有相關人士認為，蘇啓誠自殺的源頭是假新聞，外交部應該更有肩膀一點，力挺第一線，不要遇事就拿下面的人開刀，況且大阪辦事處的人事、獎懲等都是由外交部在管，而非駐日代表謝長廷，現在外界大罵謝好像也有點怪怪的。

▼謝長挺堅決否認與蘇啓誠之死有關，並將矛頭指向是假新聞造謠。（圖／翻攝謝長廷臉書）

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