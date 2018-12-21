自用、外銷兩相宜？賴清德：期望風力發電產業組成「國家隊」

▲賴清德視察金門大橋。（圖／行政院提供，下同）

記者賴于榛／台北報導

行政院長賴清德21日視察金門大橋工程，他致詞時指出，金門大橋完工後，相信國內業界對於完成其他較高難度，例如南北竿大橋等工程也會更有信心，並說金門大橋的完工也是風力發電產業未來發展的試金石，因為離岸風電的電機組約有百米長度與高度，且延伸至深水區，需要相關技術，期待風力發電產業的發展不僅滿足台灣電力需求，還能組成「國家隊」推動至國外。

賴清德指出，金門大橋的工程難度高，全線長約5.4公里，跨海橋梁段約4.77公里，施工必須配合金門強勁的13級東北季風、6.3公尺潮汐變化以及秒速1.0-1.4公尺變化多端的海流，除了天氣與海象條件不佳，還要克服鑽掘堅硬花崗岩的困難，這樣艱鉅的工程在台灣與國際上都少見，金門大橋順利完工後，台灣公共工程建設的專業度將往前提升。金門大橋是台灣首次使用直徑2.5公尺的基樁，這也讓國際社會看到台灣的工程技術。





截至15日止，實際進度達31.89%，相較預定的32.18%，已逐步趕上進度，賴清德表示，感謝交通部、高公局、工程團隊、金門縣政府同仁及當地立委的努力，工程進行已逐步趕上進度，各界對後續工程應有信心。

賴清德指出，金門大橋歷經2家營造廠商，東丕營造接手後展現決心，不惜重資邀請韓國、香港團隊協助，並認為金門大橋完工後，相信國內業界對於完成其他較高難度，例如南北竿大橋等工程也會更有信心。

除了影響交通工程之外，賴清德還說，金門大橋對台灣風力發電產業也有意義，未來再生能源會以等比級數速度進步，台灣再生能源剛起步，特別是風力發電，而離岸風電的電機組約有百米長度與高度，且延伸至深水區，需要相關技術，目前的投標商為外國團隊，但政府仍希望工程及產業本土化，金門大橋的建置可使廠商及國人更有信心。

賴清德表示，行政院期待風力發電產業的發展不僅滿足台灣電力需求，還能組成「國家隊」推動至國外，金門大橋也是風力發電產業未來發展的試金石，意義重大。

交通部表示，將秉持安全第一、品質至上理念，提升金門大橋的施工速率。今年已克服困難，突破深槽區基樁、鋼箱圍堰基礎等技術難題。明（108）年將持續完成深槽區基礎、墩柱、上構等，期望達成110年完工的目標。