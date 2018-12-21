「老娘不幹了」沈富雄神解兩個可能：蔡英文不參選2020　改換他

▲總統蔡英文是否會參選2020年總統大選，成為最近的話題。（圖／記者林敬旻攝，資料照）

政治中心／綜合報導

民進黨在九合一大選慘敗，外界將焦點放在2020年總統大選，但民進黨的民調也跌低谷，根據新台灣國策智庫總統大選民調顯示，若民進黨派總統蔡英文出戰，民調為17.2%；台北市長柯文哲為41.4%、新北市長朱立倫32.5%。前民進黨立委沈富雄指，蔡英文若不選2020總統大選，有兩個可能，一是她民調掉到15%以下；另外就是，民進黨要行政院長賴清德出來選。

根據新台灣國策智庫總統大選民調顯示，若民進黨派蔡英文出戰，民調為17.2%；台北市長柯文哲為41.4%；新北市長朱立倫32.5%。民進黨若換賴清德，民調可拿到34.4%；柯文哲是43.5%；國民黨主席吳敦義11.9%。

資深媒體人黃暐瀚在政論節目《新聞深喉嚨》表示，若賴清德出戰2020年，即使知道是會輸的局，他這「將軍」還是會帶隊前往得到戰功，因此也不用等到2024年，從蔡英文於2020年卸任總統的那天開始，民進黨的領袖將會是賴清德；但賴清德也可能不會出戰，因此黃暐瀚面對賴清德2024年是否參選總統，仍抱持懷疑的態度。

沈富雄表示「這樣解釋太複雜」。他說，賴清德若2020年出來參選，那可能就是蔡英文的民調掉到15%或14%，當掉到超過某個基準，民進黨人就不安了。

沈富雄表示，他是台灣第一個講2020年民進黨總統參選人「不姓蔡」，雖然現在他已撤回這種說法，但他仍認為「還是有一點道理」：當蔡英文民調掉到15%以下，自己也會感到不安，覺得太累，被大家嫌棄到不行，「老娘不幹了！」第二個可能是，賴清德把「擔子扛下來」的可能性不大，就民進黨要他出來，「微斯人，吾誰與歸。」

►把柴柴帶回家，領免費Line貼圖

https://line.me/R/ti/p/%40hvs8786q

►超Q《柴語錄》Line貼圖免費拿

https://line.me/R/ti/p/%40hvs8786q

►柴柴學壞講幹話！24張貼圖這裡載

https://line.me/R/ti/p/%40hvs8786q

►加ET酷搜好友，送《柴語錄》貼圖

https://line.me/R/ti/p/%40hvs8786q