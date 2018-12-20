賴清德金門視察非洲豬瘟防疫　「兩岸有共同的敵人和目標」

▲賴清德20日下午視察小三通及動植物檢疫情形。（圖／行政院提供，下同）

政治中心／綜合報導

大陸的非洲豬瘟疫情延燒，行政院長賴清德20日表示，兩岸有共同的敵人及目標，共同的敵人包括需互相援助的天然災害、共同防疫的傳染病；共同的目標包含民眾的生活、健康及福祉，希望中國大陸可與台灣及國際社會合作，讓防疫資訊公開透明，如此台灣可更勝任防疫工作。

賴清德至金門視察小三通及動植物檢疫情形，他說，「非洲豬瘟對我國有很大的危險性與挑戰性」，因此防疫視同作戰，請相關單位嚴陣以待，並加強宣傳效力及策略，主動向民眾提供防疫訊息，盼全民投入，滴水不漏做好非洲豬瘟的防疫工作。

賴清德指出，非洲豬瘟疫情已擴展到中國23個省市，福建及廣東省也發現疫情，農委會已於12月18日成立「非洲豬瘟中央災害應變中心」，各縣市政府及相關單位皆依法配合，且近期也將邀集各縣市政府參加非洲豬瘟演習，希望相關單位全力以赴。

賴清德表示，通航17年的金門小三通成效良好，航班及貿易額皆增加，一年約180萬人次往返。此外，金門與大陸的交流相當頻繁，台灣發生口蹄疫時，金門尚未開放小三通，如今金門是全台第一個檢驗出有非洲豬瘟病毒肉製品的地區，顯見金門的防疫戰略地位重要性，期許所有同仁發揮團結精神，阻卻非洲豬瘟入境。

賴清德強調，旅客若違規攜帶肉類產品入境，可處新台幣20萬元罰鍰，但民眾可能不知情，政府不但應防疫，也需體恤民眾負擔沉重的罰鍰，請相關單位加強說明，讓民眾確實了解完整的防疫資訊。

賴清德表示，政府也要精進X光機查驗技術，若X光機無法徹底檢查出的肉類產品，應採取補強策略，請工作同仁務必檢視各步驟，充分掌握肉類產品可能入境的動線，確實執行防疫工作。

賴清德表示，86年發生口蹄疫，迄今已21年，當初撲殺400多萬頭豬，重創台灣養豬產業，影響逾新台幣1,700億元，造成社會很大的衝擊，盼大家記取口蹄疫的經驗，做好非洲豬瘟的防疫工作。