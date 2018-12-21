祿榮哲等10人愛心救人　捐贈成人QCPR簡易型訓練模型

▲▼祿榮哲等10人合捐成人QCPR簡易型訓練模型15組予宜蘭縣政府消防局，強化CPR教育訓練品質。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

愛心救人！祿榮哲等10人，21日合捐15組成人QCPR簡易型訓練模型贈了宜蘭縣政府消防局，供救護人員緊急救護訓練使用，以提升到院前緊急救護品質。

宜蘭縣消防局表示，祿榮哲等10人為一群志同道合的好朋友，認為教育訓練為緊急救護工作最重要的一環，為回饋社會鄉里，先於11月27日捐贈花蓮縣消防局22組成人CPR模型，並規劃一路往北辦理捐贈，預計擴展至各縣市消防局。

這次受贈之成人QCPR簡易型訓練模型預計配發頭城、礁溪、宜蘭、壯圍、員山、廣興及冬山等7個分隊，配發後消防局各消防分隊均配置1組CPR訓練模型，預期將提升民眾學習率，其餘8組將配置消防局供救護人員緊急救護訓練使用，以提升到院前緊急救護品質。

而宜蘭縣在2017年緊急救護次數為2萬3千495次，2018年截至11月底次數已達2萬1千882次，其中無生命徵象人數達482人，近年來世界各國積極推展民眾學習CPR，期望於事故發生的第一時間，由就近的民眾給予危急病人適當之處置，期能發揮自救救人的功能，縮減等待救護人員到達的時間，提升患者搶救成功機率。

另，該局於礁溪、宜蘭、員山、三星、羅東、五結、冬山、蘇澳及南澳等9個消防分隊設置「CPR＋AED學習站」，每日19時至21時接受民眾前往學習CPR＋AED急救技能，2018年截至11月底統計已有2千258人次參與學習。