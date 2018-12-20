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日本山形縣最上町町長　訪宜蘭市交流

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▲宜蘭市長江聰淵（左）在日本山形縣最上町町長高橋重美等人參訪時，希望可以開啟後續雙方教育、文化上的合作關係。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭市長江聰淵（左）在日本山形縣最上町町長高橋重美等人參訪時，希望可以開啟後續雙方教育、文化上的合作關係。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

日本山形縣最上町町長高橋重美，20日參訪宜蘭市光復國民小學，宜蘭市長江聰淵誠摯表達歡迎之意，並表示宜蘭市在觀光、文化、歷史等各層面都與日本有密切交流，希望藉由參訪，可以開啟後續雙方教育、文化上的合作關係。

宜蘭市公所表示，山形縣位處日本東北地方西岸，鄰接福島、宮城、新瀉等縣，山形縣溫泉資源豐富，有上百座溫泉，同時還有著名的山形市的花笠節，新鮮空氣和優質水源也造就山形縣豐富農漁產資源，盛產稻米、葡萄、櫻桃、鱈魚、牡蠣等物產。最上町則是山形縣東北部的一個人口約1萬人的町。

在參訪過程中，雙方就觀光、教育合作等議題交換意見及經驗分享，宜蘭市長江聰淵介紹宜蘭市與日本間之淵源及日治時代遺留迄今的文化史蹟「西鄉廳憲德政碑」、「宜蘭設治紀念館」及「神風特攻機堡」等，並致贈宜蘭特產蜜餞禮盒予來訪日本嘉賓。

江聰淵表示，自從上任宜蘭市長後即積極推動城市外交，期望讓更多國際友人能認識臺灣、走進宜蘭，臺日關係向來友好，此次會面除了推展兩地觀光、文化等交流外，對於兩地間教育領域之發展亦有廣大之合作空間，期待往後在教育、文化層面有更密切往來，一同創造更多實質互惠的成果。且交流已為宜蘭市與山形縣最上町繫下深厚的友誼，並期待雙方之交流能有更進一步之發展。

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關鍵字：宜蘭,日本山形縣最上町町長高橋重美

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