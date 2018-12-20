Merry Christmas耶誕點燈　頭城亮起來！

▲▼2018頭城耶誕節正式上場。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為讓民眾提前感染年節氣氛，頭城鎮公所分兩階段進行街景布置，第1階段「聖誕節街景布置」於20日由鎮長曹乾舜主持點燈儀式，宣告2018頭城耶誕節正式來臨！

頭城鎮公所表示，歡渡2018耶誕節，頭城鎮街區規畫5處主題布置場域：一、公所廣場：「耶誕情人座」。二、鎮心參道：「耶誕愛之WAY」。三、頭城商場：「耶誕銀河星空」。四、行政中心：「光雕耶誕城」。五、鎮立圖書館「繽紛奇異樹」。

而公所首度以聖誕節為主題，進行街景佈置。5處主題布置點各有特色，素材也大都採用全新的高科技產品，炫爛奪目令人仿如置身於夢幻世界之中，絕對是網紅們自拍打卡的好地方。



鎮長曹乾舜表示：除了過新年之外，聖誕節可說是大小朋友最喜歡的節日之一，聖誕點燈儀式就如同在每位鎮民心裡點亮一盞心燈：點亮希望，點亮愛，希望聖誕節的歡樂心情，散播給每一個鎮民。也期盼2109能為鎮民們帶來無限的希望。聖誕節燈飾佈置的時間將一直延續到2019年1月中旬，屆時再搭配農曆春節濃濃中國風的春節街景佈置，中、西意象融合，將會呈與以往完全不同的氛圍。誠摯邀請鄉親好朋友們晚上撥時間出來看美景、拍美照。