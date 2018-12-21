森林宜蘭發展中心及森林圖書館　揭牌啟用

▲▼興中國中內的森林宜蘭發展中心，21日正式揭牌啟用。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為推廣植樹綠化，實現森林宜蘭願景，宜蘭縣政府於興中國中，規劃成立森林宜蘭發展中心及森林圖書館，做為縣內相關推廣教育工作的重要基地。其中，森林宜蘭發展中心在21日舉行揭牌儀式，為宜蘭成為美好宜居城市的目標立下了重要里程碑。

宜蘭縣政府表示，森林宜蘭發展中心未來規劃委由非營利組織營運管理，將開設多元的研習課程與各項實習操作，透過有計畫的運作，提升縣內相關業者及志工團體在綠化、景觀生態等領域之觀念與技能，亦將針對一般民眾開辦學習課程，讓植樹、綠化等觀念更加普及且深植人心。

而森林圖書館預計於2019年2月前完工，未來將成為國內僅見的森林生態主題圖書館，館藏林業、生態、環保、景觀、綠化及植栽等國內外相關書籍，不但要打造一座專業書籍結合相關史料的研究型圖書館，更要提供縣民、志工及相關專業廠商一個資源共享的學習場域。未來結合圖書館與森林宜蘭發展中心，將成為縣內最重要的綠色學習場域之一。

宜蘭縣政府說，代理縣長陳金德期望實現森林宜蘭願景，除積極推動各項植樹計畫外，同時體認公部門力量的有限，對於執行縣內的百年植樹大業而言恐有能量不足之虞，若能讓綠化與植樹成為全民運動，透過政府、人民甚至相關團體的通力合作，森林宜蘭的願景始得早日實現，打造國際級的宜居城市。所成立森林宜蘭發展中心與森林圖書館，共斥資600餘萬元整修、規劃。