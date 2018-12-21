邁邁、龍龍台中約會互擁　林佳龍：「我有邁邁」

▲陳其邁與林佳龍到台中光復新村合體約會，互相擁抱。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

網紅「邁邁」陳其邁與「龍龍」林佳龍21日相約到光復新村喝咖啡聊天，並開直播與粉絲互動。陳其邁說，「他是來安慰他啦！相信痛苦會過去，美麗會留下！」林佳龍也說，「寒（韓）流會過去，春天會到來！」２人這次選舉都失利，約在「光復」新村別有用意。兩人更互相擁抱，幽默地笑說「我有邁邁」、「我有龍龍」，十分逗趣，讓網友直呼「太可愛」！

陳其邁從高雄市長選戰落敗後，經常在臉書開直播和粉絲互動，結果人氣高漲，深受歡迎。市長林佳龍也經常開臉書直播與民眾互動，讓許多龍粉感到不捨，網友紛紛盼望２位網紅何時能合體。21日上午，陳其邁與林佳龍一起約在台中光復新村喝咖啡，並親自DIY蛋糕及手沖咖啡，透過臉書直播與網友互動，果然吸引上萬網友觀看。

▲陳其邁與林佳龍到咖啡店DIY手沖咖啡。（圖／記者李忠憲攝）

▲陳其邁與林佳龍到台中光復新村喝咖啡，開網路直播與網友互動。（圖／記者李忠憲攝）

陳其邁說，他是第一次來光復新村，選在這邊約會，其實是林佳龍特別掛念青年創業計畫，看一看老朋友最留念地方，因為好東西要與好朋友分享，也利用這次機會安慰他一下。

兩人在直播結束後，開訪媒體提問，有人問說2人的未來動向，林佳龍日前說過「後會有期」是什麼意涵。林佳龍表示，當時是與花博工作人員的談話，代表一種期許，沒有別的意思。陳其邁則跟著答腔說，後會有「期」是陳其邁的「其」，才有今天這場聚會。

媒體問到，行政院長賴清德將辭職，2人是否可能出任閣揆？陳其邁搶先作答仍說「後會有期」，接著又說，林佳龍市長角色扮演非常好，很多人會懷念，以他的能力、經驗，他都會帶著台中的經驗和台中人的祝福，不管他在那一個工作崗位上。而媒體要進一步問林佳龍時，陳其邁接話稱「剛剛喝咖啡的氣氛都沒了」直接轉移話題帶過。

▲▼陳其邁與林佳龍配合網友要求比出愛心及撥髮。（圖／記者李忠憲攝）

對於新科準市長韓國瑜想設置賽馬場，陳其邁表示，韓市長還未上任，給他一點時間，讓他多了解、多看看。當市長壓力非常大，韓市長的考驗才剛開始，如果政策能接近民意，務實可行，又能找到好的人才，在市政工作能全力幫助市長，壓力就不會那麼大，他要替韓市長加油。這部分，在台中新科市長盧秀燕也一樣，前面有一個林佳龍障礙等著要突破，他也要幫盧市長加油。

林佳龍也說，2人選舉失利後，選在光復新村這邊約會，是別有用心。他也向陳其邁說「寒流會過去，春天會再來！」