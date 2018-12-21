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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜就職／國旗妹父贈「千杯」杏仁茶　21日起免費美食接力

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▲▼ 。（圖／記者洪正達攝）

▲送出千杯（謙卑）杏仁茶的業者，其實就是爆乳國旗妹的爹。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

準高雄市長韓國瑜將在25日就職，不過從21日到25日就職日當天，都有熱情「韓粉」店家免費招待美食，像是2千顆肉粽、2千碗廣東煲湯，千杯杏仁茶，5千碗滷肉飯、5千顆客家野薑花粽與888瓶冷泡茶，千份雞排、700份魚排，還有200杯綠豆冰沙可以喝，支持韓國瑜共拼經濟。

一名住在台北的郭先生，表示自己是韓粉，原本要在25日韓國瑜就職當天，在愛河畔發放1萬碗滷肉飯，不過最後受限場地的關係，提前到23日中午在國民黨高市黨部前發送5000碗魯肉飯、5000顆客家野薑花粽，同時間在高雄在地財記居冷泡茶，當日也將一併贈送888瓶茶飲。

▲▼ 。（圖／記者洪正達攝）

▲老爸要送「謙卑」杏仁茶，女兒當然要協助錄影宣傳。（圖／地方中心攝）

另外國旗妹章梓薰說，父母親都在鳳山中華市場做生意，因爲父親相當認同韓國瑜的想法及理念，所以全力支持，為了慶賀他順利當選，也要送出千杯杏仁茶與支持者同享，也藉此提醒韓市長要「謙卑」，別忘了選前做出的承諾。

美食接力快看這裡

■韓粉贈1000個素食便當
時間: 12月21日(五) 10:00
地點: 高雄市苓雅區四維二路359號(全省國際素食餐飲)

■2000顆糯米雞粽、2000碗廣東煲湯免費送
時間:12/21日(五) 14:00
地點:高雄市左營區自由三路261號(自由路黃昏市場)

■凱旋跳蚤市場送1500份湯圓
時間: : 12月22日(六) 12:00
地點:高雄市前鎮區凱旋四路758號(凱旋跳蚤市場)

■杏仁哥贈1000杯杏仁茶
時間: 12月22日(六) 18:00~21:00
地點: 愛之船售票點國賓站
附註: 憑雙巴或愛之船票根贈送

■5000碗滷肉飯、5000顆客家野薑花粽與888瓶財記居冷泡茶免費送
時間: 12月23日(日))中午12:00
地點:高雄市建國一路463號（國民黨高雄市黨部）

■贈200份滷味套餐、200顆高麗菜
時間:12/23(日)中午12:00
地點:高雄市苓雅區六合路23之2號（老龍加熱滷味）
■1000碗雞絲乾麵免費送
時間:12/23（日）上午11:30
地點:高雄市鹽埕區壽星街11號(阿財雞絲麵)

■海裕屋贈700片起司魚排（有兩場次）
*場次一贈500片
時間: 12月24日（周一）17:00
地點:高雄市鼓山區青海路161號─海裕屋青海旗艦店

*場次二─贈200片
時間: 12月24日（周一）15:00
地點:高雄市新興區中山橫路12號1F

■國民黨文傳會副主委洪孟楷送1000份雞排
時間: 12月24日（一）17:00
地點:高雄市鼓山區大順一路988號

■韓粉送200杯綠豆冰沙
時間:12月25日（二）13:00~15:00
地點:高雄市鹽埕區大仁路23號(沙很大綠豆沙牛奶)

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關鍵字：韓國瑜,就職, 免費,美食,慶賀,爆乳國旗妹

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