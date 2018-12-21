影／韓國瑜就職紀念郵票竟然有「世堅」　郵票會唱《夜襲》

記者吳奕靖／高雄報導

高雄郵局取得Q版韓國瑜商標售權, 特別發行限量版「韓國瑜個人化郵票套組」，雖然只有一個月不到的時間準備印製，不過可是充滿創意，不但有韓國瑜的「競選金句」，甚至還收納了韓國瑜在擔任北農期間在議會遭到王世堅質詢時，回答的那一句「問世間情為物」，就職紀念郵票套組的外觀還有愛情摩天輪，打開以後還會唱《夜襲》。

▲韓國瑜就職紀念郵票有競選金句 。（圖／記者吳奕靖攝）





▲打開內頁後還會唱起「夜襲」 。（圖／記者吳奕靖攝）



韓國瑜就職紀念郵票除了有高雄地區著名的景點和建物外，主要以韓國瑜市長施政理念和選舉造勢現場為發想，將韓市長的口號：人進的來，東西賣得出去。高雄發大財、愛情摩天輪、太平島探勘石油、造勢晚會夜市裡的香腸瀑布、韓冰及韓粉們自動自發騎機車如貪食蛇般掃街拜票等等，藉由插畫以詼諧幽默的方式表現出來。

另外，高雄郵局為使「韓國瑜個人化郵票套組」更有梗，特別商請國防部心戰心宣處及《夜襲》作詞人黃瑩老師授權同意，將夜襲音樂置入於套組中，只要翻開封套，輕壓左側黃點，雄壯威武的夜襲歌聲隨即飄送出來，跟著哼唱，如同隨身版的卡拉ok。

▲韓國瑜競選金句一次收齊 。（圖／記者吳奕靖攝）

同時為助公益，高雄郵局將依售出個人化郵票套數總價值，按10%比例金額捐贈給「財團法人中華基督教衛理公會」，做為守護偏鄉學童與弱勢家庭愛心善款，這套紀念郵票將在韓國瑜就職市長典禮會場販售，限量只有一萬一千份，賣完將不會再印製。

▲韓國瑜紀念郵票將提撥10％捐助弱勢 。（圖／記者吳奕靖攝）