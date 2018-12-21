季節交替氣喘好發季　溫差超過7度小心發作

▲不論在治療兒童或是成人氣喘，吸入性類固醇，或合併長效型支氣管擴張劑為最好的長期治療保養藥物。（圖／新竹馬偕醫院提供）

記者陳凱力／新竹報導

季節轉換是造成氣喘發作的高峰期，秋冬因為空氣較冷，對於支氣管敏感的成人、小孩在季節交替就要特別注意，小朋友因為氣管較成年人弱，因此感冒、運動、氣溫變化都較為敏感，也是造成小兒急性氣喘發作的主因。成人氣喘除了季節變化，對於碰觸到過敏原、刺激物質等都有可能發作，部分成人氣喘患者為小兒氣喘的延伸，如果有異味性皮膚炎、過敏性鼻炎等病史的患者，氣喘好發機率則比常人高。

新竹馬偕醫院胸腔內科主任徐偉樺表示，成人氣喘變異因子多，因此各年齡層均可能發生，晚發型為成年後第一次氣喘發作，大多跟病患所處環境有關，由於吸菸或長期暴露在吸入性汙染，導致肺部組織傷害形成慢性支氣管炎；成年肥胖型氣喘好發在夜間，因平躺時脂肪易壓迫肺部，導致呼吸道狹窄而引發氣喘；職業性氣喘工作者，因為吸入過多煙塵、化學藥劑、有害氣體等，導致呼吸急促、胸悶等情況，胸腔內科主任徐偉樺表示，像是汽車烤漆、木工裝潢、街頭塗鴉創作，或是在麵粉廠工作都比較容易對特殊氣體、煙塵產生氣喘反應，只要離開誘發環境就能治癒。

新竹馬偕醫院小兒過敏免疫科主任朱斯鴻說，小朋友先天支氣管細小，因此對於天氣冷熱變化較為敏感，碰上感冒、運動、氣溫變化大，易導致氣管緊縮引起咳嗽、喉嚨卡痰，進而發出喘嗚聲或是呼吸困難等氣喘症狀。秋冬季節因日夜溫差大，溫度變化只要超過7度以上，就容易誘發氣喘。另外，常見小兒氣喘分為過敏性、先天性與病毒感染性氣喘。過敏性氣喘因家族遺傳、體質關係，可能終生都會反覆發作；先天性氣喘則多為發育不良、早產兒，長大後如沒有過敏現象，氣喘會逐漸痊癒；病毒型感染只要小朋友具有該病抵抗力，氣喘病症也會完全好轉。

不論在治療兒童或是成人氣喘，吸入性類固醇，或合併長效型支氣管擴張劑為最好的長期治療保養藥物。小兒過敏免疫科主任朱斯鴻說，小朋友如激烈運動造成氣喘發作，可用短效支氣管擴張劑或白三烯調節劑，此二藥對於運動型氣喘治療及預防都有極佳效果。另外游泳是最適合氣喘病童的運動，除增進心肺功能，潮濕的水氣可以降低呼吸道內水份的散失，減低運動誘發氣喘的機會。

徐偉樺也說明，成人與小孩氣喘治療首重過敏原的預防，家中久未清洗的家電濾網、未曝曬的被單、毛毯，以及寵物身上的皮垢，可能暗藏過敏原塵蹣、黴菌等，遠離過敏原及誘發因子，就能減少氣喘發作。