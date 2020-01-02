黑鷹失事／「獻中元」墜機事件　雲林「十八將軍祠」傳奇多

▲十八將軍祠。（圖／翻攝自Google Map）

記者楊庭蒝／綜合報導

陸軍UH-60M黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界山區迫降，造成參謀總長沈一鳴在內的8名將士罹難。軍方在民國79年也有一件離奇的墜機事件，一架載有18名將士的行政專機墜毀在雲林一處甘蔗園中，機上人員全數罹難，巧合的是，當天正好是中元節，而機上其中3名將領林隆獻、甯建中、傅大元3人姓名中剛好合起來是「獻中元」。

民國79年8月21日，時任空軍總部副參謀長的林隆獻少將等18名將領視導「建安四號」任務，搭乘B1900行政專機，由台北松山機場出發，在接近嘉義上空時開始下大雨，能見度相當低，結果遇到不穩定氣流的影響，墜毀在雲林縣東勢鄉程海村一處甘蔗園中，機上18名將士全數罹難。

▲空軍建安四號工程殉職將士紀念碑。（圖／翻攝自Facebook／@MilitarySpokesman）

離奇的是，當天剛好碰上中元節，機上的3名將領林隆獻、甯件中、傅大元3人姓名中剛好合起來是「獻中元」，以及另3名將士饒丞虎、端木偉和任建堂姓名中合起來的「虎尾堂」，都是相當離奇的巧合。後來甘蔗元地主黃東捐地，讓軍方建立十八將軍忠烈祠及空軍建安四號工程殉職將士紀念碑，以紀念罹難的將士。 據說，此後地主黃東家運亨通。

十八將軍廟的鄉野傳奇也相當多，除了「獻中元」3字與中元節不謀而合之外，地主黃東地姓名拆解開來看，「黃」字剛好是飛機墜田的日期八月廿一日，而「東」字拆開來看是田與木，就像是意旨飛機插進田地的情形，當中「木」字再拆開來看，剛好又是18位罹難者的數字。種種離奇的巧合，也為十八將軍廟蒙上一層神秘的面紗。

空軍建安區四號工程殉職將士榮名：

林隆獻中將（追晉）、甯建中中將（追晉）、曹耀一少將、傅大元少將（追晉）孟幼瑀少將（追晉）、馮伯訓上校、黃俊傑上校、鄧合釧上校、周水利上校、張雄風上校、簡東星上校、趙克華中校、梁振楷中校、饒丞虎中校、洪文童中校（追晉）、鄒國華中校、端木偉上尉、任建堂士官長