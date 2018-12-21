越南發現中國海軍魚雷　陸國防部：只是訓練用雷，沒有針對目標

▲中國海軍魚雷。（圖／翻攝這視頻截圖，下同）

大陸中心／綜合報導

越南富安省漁民日前在海邊發現一枚魚雷，由於出現「接通」、「斷開」等漢字，因此被認定屬於中國海軍，不少民眾擔心機密會被洩露。對此，中國國防部21日表示，「該魚雷僅為一般訓練用雷，沒有任何針對目標」。

官方聲明指出，「我們注意到有關越南富安省漁民撈到一枚中國魚雷的消息，在12月初，中國海軍在海南島東部附近海域組織海上訓練時丟失一枚魚雷，可能是受海流影響漂向越方近海」。

據外媒報導，這位越南漁民於12月18日在越南中部富安省海域發現這枚魚雷，長度約6公尺，直徑略大於53厘米，也根據它的大小和形狀，外加「接通」、「斷開」等漢字，分析這是一枚中國海軍的「魚-6」型反潛魚雷。這款魚雷的水中最大速度為65節，也就是120公里；同時具有主動聲納和線控導引，還有獨特的「艉流導引」，也就是在偵測到目標船艦艉流後，便自動轉向艉流方向，從鑑艉擊中目標。另外，可以肯定的是，魚-6魚雷在某種程度上是一種通過「逆向研究」美國海軍MK-48發展而來武器，因為它們外觀上完全相同。

據新浪網報導，像魚6這種水準的魚雷，全世界能製造的國家數量也只有6個，分別是中國、美國、俄羅斯、英國、日本和瑞典。

香港軍事分析家梁國樑表示，越南沒有軍事工業基礎，無法對這枚魚雷進行分析或仿製，即使越南把這枚魚雷送交給美國分析，也沒有太大影響。他進一步提到，「魚6是重型魚雷，一枚即可擊沉一艘驅逐艦，而大陸現在已擁有更先進的魚8和魚10兩款重型魚雷」。