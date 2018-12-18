大陸棄嬰→美國公主！開朗笑顏融化萬人　暖夫婦：能做妳爸媽真幸運

<br>

記者朱世凱／綜合報導

大陸網友最近瘋傳一篇文章，講述一名2歲女童Selah被遺棄在貴州福利院，之後得到Becca和Dan美國夫婦領養的故事，雖然這對夫婦原先就有一對可愛破表的兒子，但喜歡小孩的他們仍決定要領養，希望以溫柔改變女童的命運。Becca表示，「親愛的Selah，我能做你的媽媽，真的太幸運了。」

美國夫婦Becca和Dan表示，2人生活雖然不富裕，加上已經育有2名兒子，不過他們還是很想領養孤兒。Becca說，「我的祖父從小也是孤兒，因為外表不討喜所以一直沒人願意收養，以至於3歲至12歲的童年時光都在孤兒院度過，當我知道祖父的過去時，就打從心底想領養一名孤兒。」

這對夫婦為了完成領養夢，在2015年2月向大陸福利院遞交領養申請文件，不過過程卻是無比波折；首先是大陸當局向他們索要3萬美元（約新台幣92萬元）領養仲介費，這對普通家庭來說是頗大的開銷，加上還要利用很多時間準備繁複的申請資料及「按照順序」等待，讓他們為此奔波不斷。

▼大陸棄嬰得到美國夫婦暖心照顧後，漸漸展露笑容。（圖／翻攝自微博）

Becca和Dan為了籌齊3萬美元的仲介費，在網路和社區上發起跳蚤拍賣的活動，包含賣出家裡不要的老舊物件、義賣T恤等，他們甚至還為鄰居做些修葺住宅或整理花圃的勞動工作，想藉此一點一滴累積錢財。

終於過了1年，夫婦倆收到可以至大陸辦理領養手續的通知，爸爸Dan還開始佈置小公主房，同時拍攝YouTube及開設頻道，想紀錄領養全程，他也公布這名女兒的名字將會是「Selah Eleanor Lunde」其中之一，他的2個兒子也相當期待究竟家庭的新成員會是什麼模樣。



當媽媽Becca初次在貴州福利院見到女童時，對方似乎有些膽怯，手裡拿著餅乾驚恐看向陌生人，於是她決定以溫暖擁抱融化對方心防，小女孩似乎感受到友善心意，開始展開笑顏，還將餅乾餵給這位即將成為自己的媽媽。夫婦在大陸短暫停駐辦理手續後，就帶著取名為Selah的女童飛往美國。

Becca在網路上發布影片和心情，他們背著Selah由貴州到香港，之後搭乘15小時的飛機抵達美國，雖然路程漫長辛苦，不過「Selah很乖巧！不哭也不鬧地睡了4個鐘頭」。當他們一下飛機，Selah就獲得盛大歡迎，親人們包含家中2個兒子都開心祝賀小公主的到來。

Selah從最初惶恐不安的神情成為開朗活潑的女孩，讓大家都相當感動，2個哥哥也時常陪她玩耍、畫畫、嬉鬧，Becca與Dan還讓Selah學習芭蕾、體操，也讓她擁有寵物小狗的陪伴、穿上漂亮粉色公主裙、舉辦慶生派對等。媽媽Becca說，「謝謝上帝，讓我能夠成為你的母親。」

許多大陸網友看了Selah從孤兒變公主的故事後表示，「真的是相由心生！」、「好喜歡女孩擁有自信的氣質」、「這對夫婦很NICE，這種正能量真的會讓人心情好很多」、「希望親生爸媽不要突然跑出來攪局」；不過也有網友說，「為啥從中國人變美籍華人，就說同個人長的不一樣了阿？難道小女孩在中國就不能正常成長？」