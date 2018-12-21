　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

偵察機飛近北韓遇干擾？加國中將：解放軍不當阻止飛行

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼CP-140偵察機。（圖／翻攝自加拿大空軍官網）

▲CP-140偵察機。（圖／翻攝自加拿大空軍官網）

軍武中心／綜合報導

加拿大國防部參謀長喬納森萬斯（Jonathan Vance）19日指稱，一架負責監控聯合國制裁的加國偵察機在北韓外海的國際空域受到解放軍干擾，並且指控中方的行為「是不恰當的」。不過中方尚未對此項說法作出回應。

萬斯透露，事件發生在今年10月，當時一架CP-140偵察機正在巡邏北韓外海的國際空域，以監測聯合國安理會實施的制裁情况，飛行途中受到中國軍機干擾。他強調，解放軍突然逼近飛行，並且通過無線電使用「不當言語」挑釁，加國軍方隨後將此事匯報給國防部，但國防部似乎沒有下文。

▼北韓領導人金正恩。（圖／CFP）

▲北韓領導人金正恩。（圖／CFP）

根據外媒報導，加拿大國防部已經證實，軍方曾與解放軍在北韓附近有所接觸，但機組人員未有受到威脅。報道還提到，執行同樣任務的日本、澳洲、紐西蘭軍機也曾有過類似遭遇。

有分析指出，中方此舉是在提醒西方國家「距離敏感地帶太近了」，而中國在這個地區擁有主導力量。由於孟晚舟一案以及連續三名加國公民遭到中方拘捕，中加關係早已降至冰點，如今又爆出疑似解放軍阻止飛行，無疑是對兩國關係雪上加霜。

▼華為首席財務長孟晚舟。（圖／美聯社）

▲▼華為公主，孟晚舟。（圖／美聯社）

ET快訊
涉用台電回饋金買酒？高市民政局長爆遭搜索　雄檢深夜說明
30度暖冬至！下周變天「大雨泡北台灣」14度冷氣團耶誕來襲

關鍵字：加拿大,CP-140,偵察機,喬納森萬斯,北韓,朝鮮,解放軍,孟晚舟,華為,國際軍武,軍武,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美軍第13艘瀕海戰鬥艦　「蘇城號」正式服役

烏克蘭唯一導彈艦無彈可用　普里盧基號索性卸除發射器

美限制武裝無人機出口中東　中國製造成當地用戶新寵兒

天宮二號在軌運行820多天　37TB數據支撐70項對地研究

費時4年研製　洛馬公司推出新型L波段反隱身雷達

緬甸空軍公開展示梟龍戰機　《詹氏》週刊稱可空中加油

航母艦載機聯隊輸中俄？美智庫：10艘艦隊勉強維持9艘

解放軍海軍迅速崛起　美媒：濱海戰鬥艦還沒使用就過時

因應川普撤軍　土耳其延後「幼發拉底河」東岸軍事行動

南韓想對日本開戰？　韓驅逐艦開「火控雷達照射」日巡邏機

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

羅淑蕾要告「綜藝咖」盛竹如　「唸字卡害我一覺醒來變兇手」

普悠瑪翻18死...尤振仲免罰！ 懲處「台鐵高層15人」產工：很應該

從夜市起家！七年級生熬出一片天　全台擁5間服飾店

解放軍海軍迅速崛起　美媒：濱海戰鬥艦還沒使用就過時

因應川普撤軍　土耳其延後「幼發拉底河」東岸軍事行動

南韓想對日本開戰？　韓驅逐艦開「火控雷達照射」日巡邏機

中國維和部隊「掃雷破八百」！　赴黎巴嫩掃雷再創新紀錄

複製殲-20全尺寸模型作假想敵機　美軍為東亞對抗暖身

越南漁民撈到解放軍魚雷　陸國防部：訓練時漂走的，沒針對誰

曾經阻止川普暗殺阿塞德　川普政府「最後的成年人」馬提斯辭職

太空變戰場！法發射軍用偵探衛星CSO-1　中美有能力摧毀

偵察機飛近北韓遇干擾？加國中將：解放軍不當阻止飛行

越南發現中國海軍魚雷　陸國防部：只是訓練用雷，沒有針對目標

從大賺千億到虧損　勞動基金投資收益「豬羊變色」今年難獲利

解放軍海軍迅速崛起　美媒：濱海戰鬥艦還沒使用就過時

《以團之名》導師有「台灣天后」！　5人名單外流…網友傻眼狂吐槽

全世界都誤會Fed了！股市大跌不能全怪央行利率決策　還有2重要指標

美以「網路竊密」起訴中國公民　環時駁：美已近乎歇斯底里

性愛+虐殺高級妓女 英國銀行家被判無期徒刑

土耳其、伊朗表明「合作終結衝突」　不回應敘利亞美軍撤兵

因應川普撤軍　土耳其延後「幼發拉底河」東岸軍事行動

她當年背「落跑市長封號」　曝拒絕柯文哲關鍵4字　

吳尊打球受傷！　72歲爸「緊盯著他」眼神逼哭網友

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

軍武熱門新聞

美複製殲20全尺寸模型作假想敵..

日本巡邏機遭南韓軍艦火控雷達照..

國軍城鎮戰鬥厚植防衛作戰能量

美海軍第19艘瀕海戰鬥艦下水

土耳其延後幼發拉底河東岸軍事行..

越南漁民撈到陸製魚雷　陸國防部..

馬提斯曾阻川普暗殺阿塞德

法發射軍用衛星　太空成大國戰場

被近距轟13槍　最猛軍人活著回..

7艘德軍「U型潛艦」曾停泊馬公

美媒：濱海戰鬥艦還沒使用就過時

台灣軍力全球第24　周圍國家都..

海軍大萬軍艦定保作業維繫戰力

中國赴黎維和部隊掃雷再創新紀錄

更多熱門

相關新聞

加國巡視北韓禁運　竟遭中方軍機騷擾

一架負責監視聯合國制裁的加拿大軍用偵察機在10月時，於北韓外海的國際空域中，遭到中國的軍機騷擾，對此，加拿大最高軍事指揮官在本月19日時表示，這是一種「不合適的行為」。

匯豐、渣打將不提供華為金融服務

孟晚舟：為陌生人的信任淚流滿面

高中屁孩酒後頂樓踩破遮雨棚　20樓摔死

華為：美國拿什麼證明我們不安全？

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

夜店辣妹「制服搖」瘋傳　大神開門卻嚇傻

小玉、笑笑解答7天前「開始交往原因」

死侍氣炸⋯遭金鋼狼惡整！網笑爆

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

即／偷帶3kg豬腳罰20萬　女陸客臭臉

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急勸卻糗了

張杰曬女兒了！首曝「雙胞胎近照」

快訊／高市民政局長爆遭搜索　檢調回應了！

30度暖冬至！14℃冷氣團2波大雨變天

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！

廣州正妹發文「想回歸台灣祖國」

台灣等到iPhone XR降價

鈕承澤沈默12天再發聲：目睹自己死亡

陳妍希、陳曉馬爾地夫婚紗照來啦

更多

最夯影音

更多

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面