偵察機飛近北韓遇干擾？加國中將：解放軍不當阻止飛行

▲CP-140偵察機。（圖／翻攝自加拿大空軍官網）

軍武中心／綜合報導

加拿大國防部參謀長喬納森萬斯（Jonathan Vance）19日指稱，一架負責監控聯合國制裁的加國偵察機在北韓外海的國際空域受到解放軍干擾，並且指控中方的行為「是不恰當的」。不過中方尚未對此項說法作出回應。

萬斯透露，事件發生在今年10月，當時一架CP-140偵察機正在巡邏北韓外海的國際空域，以監測聯合國安理會實施的制裁情况，飛行途中受到中國軍機干擾。他強調，解放軍突然逼近飛行，並且通過無線電使用「不當言語」挑釁，加國軍方隨後將此事匯報給國防部，但國防部似乎沒有下文。

▼北韓領導人金正恩。（圖／CFP）

根據外媒報導，加拿大國防部已經證實，軍方曾與解放軍在北韓附近有所接觸，但機組人員未有受到威脅。報道還提到，執行同樣任務的日本、澳洲、紐西蘭軍機也曾有過類似遭遇。

有分析指出，中方此舉是在提醒西方國家「距離敏感地帶太近了」，而中國在這個地區擁有主導力量。由於孟晚舟一案以及連續三名加國公民遭到中方拘捕，中加關係早已降至冰點，如今又爆出疑似解放軍阻止飛行，無疑是對兩國關係雪上加霜。

▼華為首席財務長孟晚舟。（圖／美聯社）