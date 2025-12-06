泵噴推進半潛式「黑色三體船」　黃浦江畔驚見無人神秘「水下武庫艦」

軍武中心／台北報導

一張攝於廣州黃埔造船廠的清晰照片，近期在國際防務界引發諸多猜測。根據美媒《戰區》披露，這艘外型詭異的黑色三體船，罕見融合了水面高速艦與潛艦的雙重特徵，並疑似配備先進的泵噴推進系統，極可能就是傳聞已久的無人「水下武庫艦」。分析認為，此類新質戰力的出現，恐將徹底顛覆亞太海權規則，使對手現有的防禦體系在「看不見的敵人」面前形同虛設。

▲廣州黃埔造船廠出現一艘外型宛如「潛艦與軍艦混合體的「黑色三體船」。（取自X平台）

關於這艘神秘艦艇的傳聞由來已久。早在數個月前，開源情報分析界便從廣州黃埔造船廠的衛星圖像中發現端倪。當時，一艘約65米長的細長船體被防水油布嚴密包裹，這種高度保密的舉措，相當罕見，因為黃埔造船廠以建造054A型或056型護衛艦著稱。

美國潛艦專家薩頓（H. I. Sutton）當時在《海軍新聞》(Naval News)發表專文，根據模糊輪廓，推測這是一艘採用三體船（Trimaran）佈局的新型實驗平台。

如今，隨著《戰區》(The War Zone)網站發佈這張清晰的側面照，這艘充滿科幻色彩的戰艦終於露出了真容。照片顯示，該船通體漆黑，停泊在碼頭邊，長度約為64至65公尺。它擁有典型的高速三體船特徵，兩側的支腿位於船尾最末端，這種設計旨在保證高速航行時的穩定性。然而，最令人不解且感到威脅的，是其上層建築的設計：它擁有一個類似潛艦的巨大指揮塔，塔身上方清晰可見通氣管或光電桅桿的升降裝置，船體側面更塗有明顯的吃水深度標記。

從技術維度剖析，這艘船集成了多項中國海軍的高精尖技術。照片尾部顯示其疑似裝備了泵噴式推進器（Pump-jet）。與傳統螺旋槳相比，泵噴技術通常只應用於海狼級、維吉尼亞級等核潛艦上，所以也意味著該艦在水下航行時，能夠隱秘地進行長距離機動。

另一個關鍵特徵在於「無人化」。綜合衛星圖與現場照片分析，該艦的上層建築極為低矮且狹窄，幾乎沒有預留傳統艦艇所需的生活空間。這與當前全球海軍發展「無人水面載具（USV）」和「無人水下載具（UUV）」的趨勢高度吻合。所以目前最主流的解釋是，黃埔江畔的「幽靈怪物」，可能是一艘小型的、高機動的無人「水下武庫艦」。

早在2017年，中國互聯網軍事圈就曾流傳關於研發半潛式武庫艦的消息，當時甚至引用了部分公開的科研文獻。如今實艦的亮相，似乎驗證了當年的構想。按照軍事觀察人士的戰術推演，這艘船本身可能並未配備昂貴的雷達或聲納，核心任務除了做為「特戰滲透艦」之外，更可能是扮演海上移動的導彈發射庫。

根據猜想，在平時或戰前，這艘半潛式船艦，可利用三體船型的高速優勢，在水面快速部署至任務海域附近；一旦進入爭議區或戰時，隨即通過壓載水艙注水，下潛至半潛或全潛狀態。此時，它僅留通氣管或極小的雷達反射面在水面，甚至完全沒入水中，利用泵噴推進的靜音優勢，像幽靈一樣接近目標。

當攻擊指令下達，這些隱藏在波濤之下的殺手將集體上浮，打開前甲板巨大的箱狀外殼（垂直發射系統），向敵方航母戰鬥群，或陸上高價值目標發射大量導彈。至於導彈的中繼制導，完全可以交給空中的無人機、預警機或衛星來完成。這艘船本身即便在發射後暴露位置被擊沉，由於其無人化、造價相對低廉，也具備極高的「可消耗性」，而這種「高速抵達、潛航突防、飽和攻擊」的戰術，有可能是改變未來亞太海戰規則的關鍵變量。