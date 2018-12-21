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越南冬季夯吃「冬蟲餅」　內餡包滿「蠕動蟲蟲」咬下大噴汁

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▲▼越南人冬天愛吃冬蟲餅。（圖／CFP）

▲越南人冬天愛吃冬蟲餅。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

台灣人冬天喜歡吃麻油雞來補身體，越南人則是愛吃在地美食「冬蟲餅」（Cha Ruoi），外表看起來是一塊焦脆的炸餡餅，但其實裡面包了滿滿的蟲子，一口咬下會大量噴汁。當地人都把這小吃視為超營養的美食，但觀光客要吃下肚還是不免會怕怕的。

▲▼越南人冬天愛吃冬蟲餅。（圖／CFP）

▲一般家庭也會準備這道料理。（圖／CFP）

據《法新社》報導，這種冬蟲是屬於沙蠶科，每到10月、11月氣溫下降時，農田裡就會充滿大量的冬蟲，一把蟲子，再配上豬肉、雞蛋、時蘿，混入麵粉糊中攪拌後油炸，就成了一道平民美食，而且富含蛋白質，是極具營養價值的點心。

這到冬季限定的小吃現在在河內街頭隨處可見，每份售價是1美元（約台幣30元），許多媽媽自己在家也會做，當地人都非常習慣這種飲食。事實上，冬蟲餅讓好幾代越南人都愛不釋手，民間還有「吃了冬蟲餅，夫妻感情會變好」的說法。

▲▼越南人冬天愛吃冬蟲餅。（圖／CFP）

▲冬蟲餅聽起來可怕，但其實充滿營養。（圖／CFP）

越南人不只會吃冬蟲，他們也很愛吃「椰子蟲」來養身，大多用串烤、紅燒的方式料理，有些饕客甚至會直接「沾醋生吞」，當地人相信這道菜可以幫助男性壯陽，不過對外國人來說，要將這比手指還粗大的肥蟲吞入，真的需要很大勇氣。

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