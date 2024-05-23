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昔「四大金剛」護航福建艦　老舊杭州號仍擁全球最強艦炮

▲▼中國海軍自俄引進的現代級驅逐艦杭州艦，現身護衛首次海次的福建艦航母。（圖／微博／軍武吐槽）

▲ 中國海軍自俄引進的現代級驅逐艦杭州艦，現身護衛首次海次的福建艦航母。（圖／微博／軍武吐槽）

軍武中心／綜合報導

大陸第三艘航母福建艦5月初已完成為期8天的首次試航，為彰顯中國製造軍工能力，官方還特別公開試驗多張高清照片及影片。從曝光畫面可以看到此次參與護衛的軍艦陣容中，驚現解放軍海軍第二代「四大金剛」，自俄羅斯引進的現代級驅逐艦身影。

相較於中國近年下水餃產出的年輕艦艇，此次擔綱護航由舊俄制導彈驅逐艦改造的「杭州艦」（舷號136）顯得老舊，這讓大陸軍迷頗感意外。事實上，在055型導彈驅逐艦入列以前，擁有逾8000噸排水量的現代級驅逐艦仍是解放軍海軍陣中噸位最大的戰鬥型軍艦，仍有一定地位。

回顧中國引進現代級驅逐艦歷程，1993年俄聯邦海軍第一次訪問中國軍港，讓解放軍親眼見識到現代級驅逐艦的龐大身軀，同時艦上擁有射程25-40公里的SA-N-7中程區域防空導彈、射程120公里的SS-N-22超音速反艦導彈，還包含近防炮、反潛魚雷、反潛直升機等裝備，都讓中國羨慕不已。而當時解放軍海軍最大噸位的驅逐艦，是滿載排水量3650噸的051型，艦上沒有近防炮、反潛魚雷也沒有反潛直升機，與現代級驅逐艦比較，簡直就是「小兒科」。

為因應當時的台海危機加上遭到美歐的軍事制裁，便促使中方向俄羅斯海軍大船軍購需求，兩次總共耗資22億美元，引進4艘956E型和956E/M型大型驅逐艦，創下中國海軍艦艇發展史上耗資最大採購外艦的歷史。

資料顯示，引進前2艘現代級驅逐艦是蘇聯時期遺留下來、未建造完畢的第18艘號艦和19號艦，兩艦於2000年交付加入東海艦隊，分別為舷號136的杭州艦和137的福州艦，也讓中國海軍成為唯一使用該級軍艦的外國海軍。後續2艘956EM型則是中方在2001年追加的訂單，分別是138泰州艦與139寧波艦。

▲▼中國海軍進行改造中的杭州艦（舷號136）。（圖／翻攝自維基百科）

▲進行改造中的杭州艦（舷號136）。（圖／翻攝自維基百科）

但隨著時代的演變及中國軍工的飛快進步，現代級驅逐艦漸漸降低其重要性，不具備垂直發射防空導彈的能力，使得防空作戰能力較為一般，而大個頭的反艦導彈也不如中國新研製的超音速反艦導彈。為跟上現代化進程，2014年杭州艦便被安排進廠升級，換裝國產鷹擊-12超音速反艦導彈、紅旗-16中近程艦空導彈系統，以及紅旗-10近程艦空導彈等裝備。

有分析指出，即使改進後的現代級驅逐艦，放到如今的中國海軍仍基本上是類似於一種排水量更大的054A導彈驅逐艦，整體改進的效果實際上是有些差強人意。所以此次福建艦出海測試，陪同的現代級驅逐艦可能只是例行任務，並非代表它有什麽實際的意義，未來福建艦服役後，其主力的護航軍艦應該皆是近年新服役軍艦，現代級驅逐艦頂多只是輔助力量。

但即便如此也不容抹滅現代級驅逐艦對中國海軍發展的貢獻，同時該艦裝備兩門AK-130型雙管艦炮是目前口徑最大的艦炮，仍是當今全球現役巡洋艦、驅逐艦和護衛艦中最為強悍的艦炮，對陸攻擊相當於4艘普通軍艦，打擊火力異常兇猛。

▼ 大陸第三艘航母福建艦 。（圖／翻攝中國海軍）

▲▼ 福建艦海試成功 。（圖／翻攝 中國海軍）

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