他20年後狂甩老師巴掌「報答」被逮　網怒：當年的老師也該抓！

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記者朱世凱／綜合報導

河南洛陽市一名33歲常姓男子，在路上遇見20年前瞧不起自己且過度體罰的老師，因此當街攔住對方狂甩巴掌報仇。雖然這起事件發生在今（2018）年7月，不過警方看到網路上的影片後隨即立案調查，得知男子名叫常驍，並且一直待在杭州工作，因此20日於杭州東站將他逮捕歸案。

影片顯示，常驍在河南洛陽市欒川縣的一條馬路邊，特地在路邊攔下路過的老師，他先是問「你還記不記得我？以前你怎麼弄我的你知道嗎？」之後便當街猛甩老師耳光，被打的張姓老師則坐在電動車上默默挨打，並且小聲囁嚅說「對不起…」這段復仇場面被常驍朋友拍攝下來。

據悉，張姓老師20年前在欒川縣實驗中學做過常驍的班主任，常驍說，13歲時由於家中沒錢沒勢所以被老師瞧不起、甚至還被對方踩在腳底下，連踹十幾腳外加踹頭，因此懷恨在心。這段影片雖然在7月就錄製好了，不過近期突然在通訊軟體上曝光，隨即被網友們轉傳引起警方關注。

警方經過調查後，發現常驍一直待在杭州工作，因此趁他在杭州東站準備買票回家時逮捕歸案。網友們紛紛表示，「當年老師是不是也得抓？」、「難道老師打學生不犯法嗎？」、「打人雖然不對，但也算快意恩仇（有仇報仇）」；也有網友說，「活的好的人早忘了過去」、「暴力的違法行為還上傳網路，擺明就是等著被抓」。

▼雖然常驍解了怨氣，卻也被警方逮捕。（圖／翻攝自澎湃新聞）