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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／中國人民銀行：債券市場11月發行各類債券達4兆

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▲▼中國人民銀行。（圖／CFP）

▲中國人民銀行。（圖／CFP）

《北京》11月中國債券市場發行債券4兆元

中國人民銀行20日發布的數據顯示，11月份，債券市場共發行各類債券4兆元（人民幣，下同），債券市場託管餘額為85兆元。央行公佈的金融市場運行情況顯示，11月份，國債發行2599億元，地方政府債券發行459億元，金融債券發行5834億元，公司信用類債券發行8357億元，資產支持證券發行2708億元，同業存單發行2兆元。（中新社）

《河南》鄭州上線「智能斑馬線」　抓拍曝光行人闖紅燈

河南省鄭州市交警部門獲悉，河南省首條「智能斑馬線」亮相鄭州市紫荊山立交橋一層。這個「智能斑馬線」系統由LED發光地磚和立式信號燈箱組成，可通過聲、光、電、影技術警示行人過馬路走人行道，還可自動抓拍行人闖紅燈，並予以曝光。（新華社）

‎《蘭州》甘肅醫療機構將取消就診卡　居民掃碼就醫

甘肅省衛生健康委員會獲悉，2019年12月31日前，甘肅省所有醫療衛生機構將取消就診卡，居民通過新推出的「電子健康卡」實現掃碼就醫。對於不方便使用智能手機的人群，甘肅省提供電子健康卡線下發放：患者可到衛生院或二級以上醫院的人工窗口，提供身份信息，由醫療機構工作人員幫助患者打印出個人電子健康卡二維碼，實現電子健康卡申領。（新華社）

《天津》天津市跨境電子商務產業發展迅猛

第三屆天津市跨境電商創新發展論壇公布，今年1至11月，天津市跨境電商共計進口1768.48萬單，同比增長359.3%，進口銷售額25.56億元人民幣，同比增長209.8%。（中新社）

▼天津市。（圖／CFP）

▲▼天津市。（圖／CFP）

《杭州》澳洲銀行POS機開通支付寶服務

澳洲聯邦銀行20日在為客戶提供的阿爾伯特POS機上開通支付寶收付款服務，成為澳洲四大銀行中首個開通這一服務的銀行，此舉意味著消費者可以在全澳約9.4萬家裝有這款POS機的商戶使用支付寶付款。（中新社）

《四川》四川官方稱外企世界500強在川發展平穩

四川省商務廳20日對外發布《四川省外商投資企業發展報告(2018年)》稱，2017年境外世界500強在川直接投資企業發展平穩。《報告》顯示，截至2018年6月底，境外世界500強在川設立211家直接投資企業，其中166家參與了調研統計。2017年，這166家企業共實現營業收入2462.89億元人民幣，同比增長10.44%；實現利潤總額129.97億元人民幣，同比增長35.76%；吸納就業人數13.35萬人，同比增長1.01%。（中新社）

《吉林》吉林將多措並舉打造金融集聚區

吉林省近日出台《關於吉林省金融集聚區建設的實施意見》，將通過打造示範型金融特色小鎮、設立金融業發展專項資金、填補金融業態空白等多項措施，推動形成以長春金融集聚區為核心，各地特色金融集聚區為補充的「一主多輔」金融集聚格局。（中新社）

《北京》快手科技啟動「福苗計劃」發力電商扶貧

快手科技20日在北京發布「麥田計劃」、及招募扶貧電商達人的「福苗計劃」，推出升級改版後的「快手小店」和全新的「電商服務市場」，並繼續在2019年啟動「快手•發現」系列地區合作，面向全國招募扶貧地區合作夥伴。（中新社）

▼快手科技。（圖／CFP）

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ET快訊
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