華聞快遞／香港9至11月失業率2.8%　就業不足率1.2%

▲香港。（圖／CFP）

《香港》香港9至11月失業率2.8% 就業不足率1.2%

香港統計處公布最新勞動人口統計數字，2018年9月至11月經季節性調整的失業率為2.8%，這與8月至10月的數字相同。就業不足率在這2個時期保持不變，維持在1.2%的水平。大部分服務行業失業情況均見改善。（中新網）

《湖北》長江中游6公尺水深航道開建 萬噸級船舶可常年通達武漢

長江中游武漢至安慶段6公尺水深航道整治工程，19日在湖北戴家洲河段正式開工。該段386.5公里的航道最低維護水深將由現在的4.5公尺提高至6公尺，工程總投資37億人民幣，屆時萬噸級船舶可以常年通達武漢。（中新網）

《遼寧》遼寧省禁止新增圍填海項目審批 國家重大戰略項目除外

遼寧省推出《遼寧省加強濱海濕地保護嚴格管控圍填海實施方案》，強調嚴格管控圍填海，節約利用海洋資源，保護濱海濕地，加快改善海洋生態環境品質。方案提出，除了國家重大戰略專案外，全面停止新增圍填海專案審批。（新華網）

《浙江》寧波舟山港首開雙層集裝箱班列

中國鐵路部門18日在寧波至紹興之間成功首發雙層集裝箱班列，該班列將於3個多小時後抵達紹興皋埠站，這標誌著寧紹之間將形成大能力貨物運輸通道，為服務區域經濟發展、連通海上絲綢之路，提供可靠的鐵路運輸保障。（中新網）

▼寧波舟山港。（圖／翻攝自中新網）

《香港》香港HMV欠債4000萬港元自願清盤 遣散70名員工

HMV數碼中國18日公告，旗下附屬公司「HMV零售」因缺乏償債能力，決定自願清盤。受影響全職員工有70多人，即日遣散。公司將會支付部分員工8000元（港幣，下同）薪資、8000元遣散費以及2000元代通知金，長期服務金及強積金也會一併安排。截至11月，HMV的總債務大約4000萬元。（中新網）

《上海》發改委同意上海城市三期軌交建設規劃 涉及9條軌交線

國家發改委批覆同意上海市城市軌道交通第三期建設規劃，建設19號線、20號線一期、21號線一期等9個項目，規劃期為2018至2023年。發改委批覆指稱，本期建設項目要統籌做好城市軌道交通與高速鐵路、城際鐵路等規劃布局的銜接，做好換乘設計，提升旅客出行的安全性、便捷性。（中新網）

《浙江》浙江力爭2020年國有控股上市公司達65家

浙江省計劃到了2020年國有經濟質量要位居全國前列，營收規模「千億級」企業達10家以上，國有控股上市公司達65家，入選中國500強企業達12家以上，並且新增1家世界500強以上企業，形成一批有影響力的龍頭企業。（澎湃新聞）

《海南》海南國際熱帶農產品交易中心揭牌

海南國際熱帶農產品交易中心18日在海口市揭牌，此舉將進一步提升以天然橡膠為主的海南熱帶農產品在國內外的知名度，擴大海南農墾品牌的國際影響力，增強國際熱帶農產品交易中心、定價中心、價格指數發布中心的全球話語權。（中新網）

▼海口市。（圖／CFP）