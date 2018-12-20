外籍移工抓狂！「尖刀爆頭」雇主妹　刀刀見骨砍死1女傷2少年

▲馬來西亞印尼籍移工殺人案，雇主妹妹遭砍死，另有2名少年被砍傷。圖經變色處理。（圖／翻攝自中國報）



國際中心／綜合報導

馬來西亞19日發生一起重大命案，一名印尼籍移工突然抓狂，持刀砍死一名華裔婦人，並砍傷兩名青少年，之後騎乘機車逃逸。命案現場血跡斑斑，當地媒體形容凶嫌下手「刀刀見骨」，十分兇殘。目前這名移工仍然在逃，警方正在追緝中。

根據大馬《中國報》報導，44歲死者是檳城州北海一間冷凍食品批發商雇主的胞妹，19日下午4時30分左右，在冷凍庫中遭一名31歲印尼籍員工JONATHAN SIHOTANG持刀朝額頭直砍，傷口深可見骨。

報導指出，死者的14歲兒子和17歲姪子原本在辦公室內，遲遲等不到死者從冷凍庫中出來，走近查看時，遭埋伏在現場的嫌犯偷襲。其中一名少年的2根手指被砍斷，另一人則是腿部膝蓋遭砍傷。目前2名傷者仍在醫院治療中，傷勢暫時不詳；死者遺體則於20日上午經家屬同意後解剖，隨後被領回家中進行入殮儀式。

印尼籍移工行兇後，騎乘機車逃離現場，警方目前仍在追查他的下落。當地警方20日下午發表聲明表示，目前已依據謀殺罪條文調查此案，呼籲民眾向警方提供情報。

目前凶嫌的作案動機仍不清楚，有傳言稱，該名移工是因為雇主積欠薪資才會痛下殺手，但死者家屬20日闢謠說，雇主從來沒有拖欠薪資，反而該名移工多次向雇主借貸，預支金額已經遠超過原本的薪水。

據了解，該名移工已經有5年工作經驗，是一名熟練的工人，平時工作表現優良，獲得雇主長期雇用。雇主家屬聲稱，該移工1年前再度從印尼來馬來西亞工作，雇主平時待他不薄，案發前雙方也沒有交惡，最近一次還預支了50令吉（約新台幣370元）給他，不清楚他為何會下手殺害死者。