越南疑似尋獲陸製魚6型魚雷　專家：非最新型影響有限

▲越南尋獲疑似中國大陸魚6型魚雷。（圖／翻攝自新浪網）

軍武中心／綜合報導

越南近日在中部富安省（Phu Yen）外海尋獲一枚刻有簡體中文字的漂流物，疑似是中國大陸魚6型魚雷。照片上傳到網路上後引起中國大陸民眾關注，許多人憂心是否海軍的機密將因此洩漏。不過專家認為越南沒有能力拆解甚至仿製，即使交給美國，也無法取得最新國防技術資料。

綜合媒體報導，越南富安省漁民在海上撈到魚雷後，隨即向越南邊防部隊呈報，交由越南第4區海軍處理並上傳照片到網路。由於魚雷外觀上出現「接通」、「斷開」的簡體漢字，初步判斷屬於中國大陸海軍。

陸媒報導指出，該漂流物可能是魚6型魚雷，是目前中國大陸海軍的主流裝備之一，採用封閉式渦輪機作為動力系統，藉由燃燒煤氣來驅動，技術類似美國MK.48型魚雷。由於該類型魚雷全世界只有中國、美國、俄羅斯、英國、日本和瑞典共6國能製作，越南本身因為無軍事工業基礎，故沒有能力拆解甚至仿製。

▲中國大陸魚6型魚雷。（圖／翻攝自新浪網）

過去中國大陸曾傳出撿到一枚美國MK.48魚雷，拆解分析後即仿製出魚6，即使越南沒有歸還而轉交美國、俄羅斯甚至是印度，影響也相當有限，因為目前解放軍已擁有更先進的魚8和魚10型魚雷。不過也有美國軍事研究人員表示，隨著中國大陸在南海地區的軍事動作增加，周遭國家可能也會把握任何情報來更新反魚雷和海上軍備技術。