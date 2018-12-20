南海建1000人軍事基地！印尼總統向陸喊話「開戰奉陪到底」

▲印尼海軍瑪爾塔迪納塔（Martadinata-class frigate）巡防艦。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導



印尼政府近日在南海鄰近中國大陸「九段線」的納土納群島（Natuna），新建了一個編制達1000人以上的軍事基地，目的是要防範陸方。對此，總統佐科威（Joko Widodo）更宣示，納土納群島主權是屬於印尼的，「如果有任何人想要開戰，我們會奉陪到底」。

綜合外媒報導，印尼國軍總司令哈迪（Hadi Tjahjanto）18日當天，在納土納軍事基地啟用典禮上公開表示，他們此舉的目是要「嚇阻任何潛在的安全威脅」。總統佐科威更說，納土納群島是印尼領土是無庸置疑的事，因為納土納縣有16萬9000名的印尼民眾。

報導也提及，哈迪還指出，他們至少會派遣陸軍一個營、數個陸戰隊連以及工兵連與砲兵連前往納土納，依照目前的軍隊編制，新增兵力估計將達1000多人。

▲印尼總統佐科威。（圖／達志影像／美聯社）

印尼政府去（2017）年7月中旬將這個位於北部海岸外，且在南海部分範圍內的專屬經濟海域，重新命名為「北納土納海」（North Natuna Sea），此舉被視為印尼與中國大陸爭奪南海主權的舉動。

印尼的納土納群島人口相當稀少，位置靠近中國大陸「聲稱擁有領土主權」的海域。據了解，過去有不少中國大陸漁船多次到該海域附近捕撈時，與印尼的軍艦發生衝突。

大陸堅持與印尼在該領域的海權與利益重疊部分亟待解決。對此，印尼官方則表示拒絕接受。佐科威在2016年時曾親自率領當時的國軍總司令卡鐸（Gatot Nurmantyo）與多位首長前往納土納群島並登上印尼軍艦，巡視納土納海域，藉此宣示主權。

報導更指出，印尼國會在2016時也批准「追加年度國防預算10%」，針對納土納群島的軍事設施進行升級與擴建，同時軍方更增派軍力進駐納土納群島。