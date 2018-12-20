全國教育盃獨輪車賽　桃園騎手演出精湛囊括50%獎牌

▲第七屆全國教育盃獨輪車賽國小組第一名-海湖國小。(圖／桃園市獨輪車委員會提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園獨輪車運動威名遠播！桃園市獨輪車委員會主委曾文敬20日指出，該會日前參加第七屆全國教育盃獨輪車錦標賽，因桃園騎手演出精湛，國中、國小同時蟬聯奪冠，並囊括50%獎牌；其中，在桃園就讀大學的學生黃湘語於開場表演的亮麗演出，更令參賽選手印象深刻。

曾文敬說，第七屆全國教育盃獨輪車錦標賽於本月15、16日兩天，在環境優美、設施完備的高雄市私立樹人醫護專科學校舉辦，由樹人陳明堂校長親自主持。第一天安排的是競速比賽，第二天則是花式競技比賽。

▲第七屆全國教育盃獨輪車賽國中組第一名-南崁國中。▼在桃園就讀大學的學生黃湘語於開場表演的亮麗演出。(圖／桃園市獨輪車委員會提供)

騎手們要在11個競賽項目中，力爭71個組別的優勝獎項，而騎手參與各項競賽則高達1952人次，競爭十分激烈。尤其，桃園市騎手們表現傑出，勇奪43金、31銀、25銅，囊括總數198面獎牌的50 %(99面)，桃園市南崁國中及海湖國小再次分別蟬聯奪得國中組及國小組總錦標冠軍榮銜，同時桃園市私立啟英高中亦榮獲公開組亞軍獎項。

兩天極為的激烈競爭結果，最受矚目的總錦標獎項，國小組由桃園市海湖國小奪冠，亞軍是高雄市翁園國小，季軍是桃園市東安國小，殿軍是桃園市南崁國小；國中組則由桃園市南崁國中奪冠，亞軍是桃園市山腳國中，季軍桃園市大崗國中，殿軍是高雄市杉林國中；公開組獲得冠軍的是國立恆春工商，亞軍是桃園市啟英高中，季軍嘉義縣嘉義高工，是殿軍是樹人醫專。