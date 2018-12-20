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福隆福容四大利多超划算　加碼再抽現代汽車

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▲ 福隆福容四大利多超划算 加碼再抽現代汽車。（圖／福隆福容大飯店提供）

▲ 福隆福容大飯店加碼暖冬補助方案。（圖／福隆福容大飯店提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2018年11月交通部觀光局推出宜花東旅遊補助方案廣受好評，日前加碼再推出擴張全台的暖冬補助方案，30歲以下及銀髮族每房最高可補助至1500元。位於貢寮區的福隆福容大飯店，自1月1日起到1月31日每週日到週四，也同步推出四大利多，要讓消費者住的揪甘心，1月1日元旦當天入住，還能獲得新年平安御守及福氣龍卡片貼！

福隆福容表示，因應交通部觀光局優惠補助，自1月1日起到1月31日每週日到週四，福容福隆同步釋出利多優惠，第一、一泊二食住房價每人只要1999元起，加贈兩客主廚特製火鍋。（以上金額已扣除每房最高補助額1500元）。第二、每日限量時間免費升等海景房，一覽福隆蔚藍海岸。第三，入加再送暖冬好禮五選一，可選擇自行車體驗券馳騁東北角、精緻雙人下午茶浪漫一下、品茗室享茶時光輕鬆寫意，還有最受歡迎的VR體驗，以及人氣溫溫沙沙公仔等您帶回家！

▲ 福隆福容四大利多超划算 加碼再抽現代汽車。（圖／福隆福容大飯店提供）

最後，福容連鎖集團也推出年度活動，自2018年12月29日至2019年3月3日，入住全連鎖福容大飯店1間（乙晚），即可獲抽獎券一張，餐飲消費滿5000元，也可獲抽獎券一張，跟著這波加碼補助熱潮，再抽價值65.9萬的現代汽車，讓您新年出遊開好車迎向好彩頭！1月1日元旦當天入住還能再獲得新年祈福御守及東北角風管處的福氣龍卡片貼，讓您快樂平安迎新年！

福隆福容表示，東北角風管處與福容福隆也將於12月25日起推出第二屆「光點福隆」活動，打造精緻光雕藝術及美麗光環境布置，將福隆地區點綴的星光熠熠，活動期間來跟光點福隆合照打卡，還能再抽福容萬元住宿券。誰說冬天的福隆不好玩，1月觀光暖冬月，一起來福隆泡溫泉、吃火鍋、看光點、住福容！詳情請上福容大飯店福隆官網 www.fullon-hotels.com.tw/fl

▲ 福隆福容四大利多超划算 加碼再抽現代汽車。（圖／福隆福容大飯店提供）

▲ 福隆福容四大利多超划算 加碼再抽現代汽車。（圖／福隆福容大飯店提供）

▲ 福隆福容四大利多超划算 加碼再抽現代汽車。（圖／福隆福容大飯店提供）

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關鍵字：貢寮,福容,交通部,觀光局,東北角

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