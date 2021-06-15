端午「不讓你返鄉」成效曝！國道車流大減6成　雪隧少了4.1萬輛車

▲今年端午連假，高公局祭出史上最嚴格匝道儀控管制措施，希望減少用路人跨區移動。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者賴文萱／台北報導

今年端午連假已於昨日結束，由於這次國道配合防疫政策及全國三級警戒，實施嚴格匝道儀控管制，高公局統計，平均交通量為47.4mvk（百萬車公里），相較去年減少59%。另外，國5雪隧雙向通過量也比去年減少4.1萬輛次，約減少56%。

端午連假期間，高公局祭出嚴格匝道儀控管制措施、單一費率（無每日20公里優惠里程）及服務區賣場暫停營業，僅保留部分公廁及加油站，希望藉由各種不方便的措施，減少用路人非必要跨區移動，並且防疫在家。不過，首日一度造成物流車輛、大客車等工作車輛全塞在一起，隨後連假第2天，6/13下午4時起，則調整為連假匝道儀控模式。

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▲今年端午連假，高公局祭出史上最嚴格匝道儀控管制措施，希望減少用路人跨區移動。（圖／記者邱中岳翻攝）

經高公局統計，連假期間國道每日交通量介於43.3~52.0mvk（百萬車公里）之間，平均交通量為47.4mvk，較去年端午節連假平均116.6mvk減少59 %；另假期間國5雪隧雙向通過量則較去年減少4.1萬輛次，減少56%，顯示相關防疫措施已減少用路人使用國道情形。

高公局表示，端午節連假疏運作業已順利結束，感謝國人配合，減少非必要之跨區移動，未來仍依據防疫政策適時調整規劃相關國道疏導措施及防疫作為。