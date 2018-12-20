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更新／立委爆知名航空「飛機餐只有豬排飯」　交部：會討論禁用疫區豬

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▲國泰航空香港飛台灣飛機餐只有豬排飯。（圖／立委蕭美琴提供）

▲知名航空公司遭爆飛台灣飛機餐只有豬排飯可選。（圖／立委蕭美琴提供）

記者曹悅華／台北報導

【17:39更新】

國泰航空回應，和國泰港龍一向以乘客及機組人員的安全為首要考慮，我們非常重視食物安全。至於位於香港的航空膳食公司現正與供應商核實資料，初步證實，往來香港及台灣航線供應的飛機餐點，所採用的豬肉及豬肉製品均並非源自受是次非洲豬流感疫情影響的地區。

國泰航空說明，為確保食物安全及衛生，國泰和國泰港龍於香港的航空膳食公司嚴格遵守相關的生產程序，並獲得ISO 9001 品質管理系統認證、HACCP 食品安全系統認證，以及食物及環境衛生署所發出的牌照，在世界各地的供應商，均需遵守營運所在地區的相關衛生法例，亦已向航膳公司和全球航膳供應商發出指示，必須徹底煮熟豬肉餐膳，並嚴格遵守食物安全指引。

大陸非洲豬瘟疫情持續蔓延，國人對於飲食方面也越來越小心翼翼。立委蕭美琴今（20）在立法院交通委員會質詢時爆料，有網友說搭乘知名航空從香港到台灣「飛機餐只有豬排飯可選」，籲民航局應要求所有進台灣航班都不應使用豬肉，對此交通部次長祁文中回應，會回去討論，要求民航局蒐集國外做法研究禁用疫區豬肉辦法。

據蕭美琴委員提供LINE截圖顯示，該網友於18日PO文指出，搭乘國泰航空飛從香港入境台灣的機上餐只有豬排飯一種選擇，且發餐也沒告知（主菜）是甚麼，如果吃到疫區的豬肉該怎辦，同時質疑航空公司一口都沒動的豬排飯廚餘會被如何處理，認為該航空公司漏洞也太大。

蕭美琴在立院上向交通部呼籲，是否可透過民航局要求所有進入台灣地區航班，機上餐應排除豬肉選項，或是如果無法做到強制要求，是否能有鼓勵的措施要求航空公司調整。

▲交通部常務次長祁文中。（圖／記者曹悅華攝）

▲交通部常務次長祁文中表示回去會請民航局去蒐集國外做法，討論出豬肉在飛機上禁用辦法。（圖／記者曹悅華攝）

對此，祁文中回應，全面禁用豬肉有困難的，但現階段的確希望來往返疫區航班都不要提供豬肉在機上使用，對於外界關心飛機餐可否排除豬肉餐點，祁說回去會請民航局去蒐集國外做法，討論出禁用辦法。針對網友的爆料，目前國泰航空暫無回應。

網友爆料全文：

國泰航空香港飛台灣的飛機餐上了豬排飯，而且只有一種選擇不能選其他的，而且發餐也沒告知是什麼，我看了懷疑還按了服務鈴才確認是豬排飯。

這樣防疫放個屁啊！我不如在鏞記吃叉燒和燒肉了啊！

飛機到台灣，我一口都沒動的豬排飯廚餘又會被怎麼處理呢？？這漏洞太大了吧？！

剛剛詢問過，確認空廚是香港的了。

—— 更新討論後的幾個點：
1. 我覺得生氣的部分是港龍往香港往英國飛的飛機餐沒有豬肉，結果香港往台北飛的只有豬肉，沒說明菜單也沒有其他選擇。這可能是因為發到我們最後只剩下豬肉。但港龍應有能力做出完全沒有豬的飛機餐。

2. 有提到飛機的廚餘會焚化處理而不會被拿去使用。

3. 關於人體攝取的食物，目前有分成完全不會殘留體內與會殘留體內兩種說法，我還無力翻閱資料，可以去留言內討論。

ET快訊
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關鍵字：豬排飯,國泰航空,豬瘟,疫區

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