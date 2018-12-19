江宜樺台大包圍被嗆　朱立倫力挺建中同窗：教授演講何需被這樣對待？

▲前行政院長江宜樺（左）、新北市長朱立倫（右），大一時期高中同學會。（圖／翻攝自《做，就要做好－朱立倫自傳》）

記者羅婉庭／台北報導

行政院前院長江宜樺18日應政治系邀請赴台大社科院演講，沒想到演講開始沒多久，突然湧進外校外系學生喊「院長打人」，江被包圍一度動彈不得，最後狼狽離場。跟江宜樺是建中同班同學的新北市長朱立倫深夜發文表示，一位教授的演講，為何需要被這樣對待？

對於江宜樺演講被中斷，甚至被包圍，朱立倫發文説，以前在台大唸書時，也許不同意別人、也許不被別人同意，但每一個人，都有闡述自己理念的權利。

他表示，「我跟宜樺是高中同班同學，也同時任教台大」，今天台灣已經是一個成熟的法治社會；多元包容、尊重不同意見已然是我們每個人血液中一部分。

朱立倫說，一位教授的演講，為何需要被這樣對待？或許有部分學生不認同江宜樺這個人，但也同樣有另一群人，期待聆聽他的演講。他回憶，以前在台大的時候，「也許不同意別人，也許不被別人同意，但我們始終深信，每一個人，都有闡述自己理念的權利」，文末也替江宜樺加油。

▲朱立倫深夜發文聲援江宜樺。（圖／翻攝朱立倫臉書）

對此事件，江宜樺幕僚指出，今天是應台大政治學會之邀，演講「政治哲學可以改變世界嗎？」回到母校的演講原先進行非常順利，也演講至三分之一左右，現場卻突然有外系、外校的人衝進來包圍；部分政治系學生覺得邀請學長回母校被鬧場，情緒也十分緊繃。

據了解，這場開放報名後參加人數眾多，為因應眾多的報名人潮，將正式演講場地改到社科院101教室（和碩講堂），未料其中部分報名學生是來抗議的。

▲江宜樺台大演講被抗議學生中斷，一度被包圍動彈不得，最後狼狽退場。（圖／翻攝臉書）

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