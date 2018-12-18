「友善電梯」擠滿人！2寶奶爸推嬰兒車苦等10min　扛娃爬6層樓氣炸

▲奶爸帶著2個孩子去百貨公司，在友善電梯前等了10多分鐘都客滿。（圖／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

許多人都會趁著周末出門逛街，各地的百貨公司也常常人滿為患。桃園一名爸爸在臉書上抱怨，他週末時帶著2個孩子到百貨公司，站在電梯前等了10多分鐘每台都客滿，乘客中看不出來有誰真的急需使用電梯，最後只能扛著不到2個月大的孩子搭手扶梯從1樓到6樓，非常無奈。

這名爸爸在臉書「爆怨公社」貼文，他趁著周末帶2個小孩去百貨公司，在一台標示著老弱婦孺優先的「友善電梯」前等了10幾分鐘，結果每台電梯到他們的樓層時，都是客滿的狀態，「不禁看著電梯裡面的人，沒有一個推嬰兒車，沒有一個坐輪椅，沒有一個是孕婦，沒有一個是老人，更沒有任何一個是殘障人士」。

他說友善電梯外除了他們一家外，還有4、5組推著嬰兒車的父母，看到連續好幾台電梯都客滿讓他們很傻眼，也沒有乘客看到這些爸媽比他們更需要，主動讓出空間給他們，最後他真的受不了了，「直接扛著快兩個月的寶貝，直接從一樓搭手扶梯扛到六樓。」

網友們看到他的貼文紛紛表示，雖然設置了友善電梯，但社會對需要的人還是不友善的，「常常讓帶小孩的家庭很錯愕，不要說電梯，婦幼車位也是一堆人在搶，都不讓給需要的人」、「現在台灣到哪都是一樣的」、「不意外，只能說，社會的不友善」、「別期待他們會出來」。

還有許多網友認為，百貨公司既然要設置友善電梯，就應該做好相關配套措施才對，「電梯小姐應該在此處服務才對」、「其實真的覺得百貨公司也有問題，規劃一個友善電梯，卻沒有配套措施，安排個電梯小姐問題就解決了。」

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